Για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες μίλησαν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Αναστασία Τυράσκη.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας τις πρώτες βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, όπου αναμένονται και καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές και τα νησιά. Σταδιακά οι βροχές θα επεκταθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα φτάσουν περίπου τα 5 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία, πάντως, δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την Παρασκευή

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Παρασκευή, με τις βροχές να επιμένουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο στο Ιόνιο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το βαρομετρικό χαμηλό να προσεγγίζει κυρίως τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

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Βροχερό το Σαββατοκύριακο

Η ουσιαστικότερη μεταβολή αναμένεται από το Σάββατο, όταν το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές.

Βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ τα εντονότερα φαινόμενα θα παραμείνουν στο Ιόνιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα και την Ήπειρο, όπου αναμένονται τα πιο αξιόλογα φαινόμενα.

Από το Σάββατο προς την Κυριακή, οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ενισχυθούν και στη Μακεδονία, ενώ μέχρι τη Δευτέρα τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο.

Αντίθετα, σχετικά ανεπηρέαστα θα παραμείνουν τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, όπου προβλέπονται κυρίως νεφώσεις και λίγες βροχές.

Έρχεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία την επόμενη εβδομάδα

Το συγκεκριμένο σύστημα χαρακτηρίζεται ως ένα τυπικό φθινοπωρινό σύστημα, χωρίς ενδείξεις για ιδιαίτερα έντονα ή ακραία φαινόμενα.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει περισσότερο την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι ενδείξεις δείχνουν την έλευση μιας πιο οργανωμένης κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να εμφανίσει και πιο έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Η σημαντικότερη μεταβολή τοποθετείται χρονικά κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο η έκταση και η ένταση της νέας κακοκαιρίας.