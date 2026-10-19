Οι χρήστες του Χ θυμήθηκαν όσα έλεγε στο παρελθόν ο γνωστός καλλιτέχνης για τον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας με έκπληξη και ειρωνεία τις δηλώσεις του.

Αν εξαιρέσει κανείς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, η δήλωση του Λάκη Λαζόπουλου στο Mega για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν ένα από τα θέματα που συγκέντρωσαν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) το τελευταίο διήμερο, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων.

Ο γνωστός παρουσιαστής, ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε αντίθεση με όσα έχει πει κατά καιρούς στο παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό, εμφανίστηκε αυτή τη φορά ιδιαίτερα θετικός απέναντί του. Ερωτηθείς αν υπάρχει πολιτικά άλλη επιλογή εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, απάντησε: «Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας».

Στην παρατήρηση, δε, των παρουσιαστών της εκπομπής «Mega Non Stop» ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος, απάντησε: «Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία», την οποία χαρακτήρισε «ακροδεξιό κόμμα».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έκπληξη, σκωπτικά σχόλια και αρκετή ειρωνεία, με χρήστες του Χ να ανασύρουν παλαιότερες τοποθετήσεις του και να υπενθυμίζουν τη σφοδρή κριτική που ασκούσε στον Αντώνη Σαμαρά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, κυρίως μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Δεν ήταν λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που θυμήθηκαν τη δημόσια στήριξη που είχε προσφέρει ο Λάκης Λαζόπουλος στον Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο την απόσταση που χωρίζει τις τότε πολιτικές του τοποθετήσεις από τις σημερινές.

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Στις αναρτήσεις που ακολούθησαν, αποσπάσματα της συνέντευξης διαδέχονταν παλαιότερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα, ειρωνικά σχόλια και αναφορές στην πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα που επανερχόταν, με διαφορετικές διατυπώσεις, ήταν πώς ο πρώην πρωθυπουργός, που επί χρόνια αποτελούσε στόχο της σάτιρας του Λαζόπουλου, παρουσιάζεται πλέον από τον ίδιο ως μια «καλή επιλογή».

Δείτε ενδεικτικά κάποιες αναρτήσεις:

{https://x.com/vatatzis4/status/2111526617155875206}

{https://x.com/PetzaTou/status/2111508812159172633}

{https://x.com/nesgrego/status/2111496268967026906}

{https://x.com/Loustros01/status/2111454252761559198}

{https://x.com/Nogate_T/status/2111537641615430078}

{https://x.com/BlueFilesGr/status/2111863822848000259}

{https://x.com/annathbaba/status/2111781190202163423}

{https://x.com/StarkillerGR/status/2111516965613293682}

{https://x.com/stalitsalove/status/2111560499561382145}

{https://x.com/DejaLogic/status/2111504340644970957}

{https://x.com/ManGiannarakis/status/2111548270392775147}

{https://x.com/Grtham3/status/2111561768497483981}

{https://x.com/Starxdiamas/status/2111699400233759175}

{https://x.com/ChrisKirlias/status/2111804885360382349}

{https://x.com/DearJohn_8/status/2111571223683412361}

{https://x.com/KonVasilis/status/2111538475757363639}