Η νέα σειρά των 60 επεισοδίων αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση για τον δημιουργό, καθώς απαιτεί μεγαλύτερη διάρκεια αφήγησης και διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης της ιστορίας.

Ένα νέο, φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα ετοιμάζει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, μετά την επιτυχία του «Ριφιφί». Ο γνωστός σκηνοθέτης σχεδιάζει μια σειρά 60 επεισοδίων, η οποία σηματοδοτεί μια διαφορετική κατεύθυνση στην τηλεοπτική του πορεία, καθώς αφήνει πίσω τη φόρμα των μίνι σειρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο project βασίζεται στο διεθνές τηλεοπτικό format «In Treatment», με επίκεντρο τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας και τις προσωπικές ιστορίες των πρωταγωνιστών.

Η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί στην ΕΡΤ, χωρίς να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για την υλοποίησή της. Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, το οποίο, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου τις 250.000 ευρώ ανά επεισόδιο.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για τη σειρά φέρεται να εκδηλώνει και ο Alpha, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για την τηλεοπτική της πορεία.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η σειρά να προβληθεί αρχικά μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας και στη συνέχεια να μεταδοθεί από την ελεύθερη τηλεόραση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία με κάποιο κανάλι.

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Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «Έτερος Εγώ» και το «Ριφιφί». Το «In Treatment», στο οποίο λέγεται πως βασίζεται το project, έχει γνωρίσει διεθνή επιτυχία μέσα από διαφορετικές τηλεοπτικές διασκευές, με επίκεντρο τη σχέση θεραπευτή και ασθενών.