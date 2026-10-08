Πώς θα κατανεμηθούν οι μετοχές της Capital Maritime Finance, τα ποσοστά Μαρινάκη, Μυτιληναίου, Κόκκαλη, Βαρδινογιάννη και Περιστέρη , η GT StraTech, ο Μυλωνάς και το agent-to-agent banking και το νέο δημοσίευμα της WSJ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Capital Maritime Finance

Στο 6,77% του μετοχικού κεφαλαίου της Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, αναμένεται να ανέλθει συνολικά η συμμετοχή των Γιάννη Βαρδινογιάννη, Σωκράτη Κόκκαλη, Ευάγγελου Μυτιληναίου και Γιώργου Περιστέρη, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά (IPO) που πήρε χθες το «πράσινο φως» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως Cornerstone Investors. Η εκτίμηση βασίζεται στο βασικό σενάριο άντλησης 250 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης ίση με την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Οι τέσσερις ισχυροί επιχειρηματίες έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ στο IPO, ποσό που, στην ανώτατη τιμή διάθεσης, αντιστοιχεί σε 8.928.570 νέες μετοχές. Η τοποθέτησή τους αντιστοιχεί στο 28% των κεφαλαίων που επιδιώκει να αντλήσει η Capital Maritime Finance στο συγκεκριμένο σενάριο, εξασφαλίζοντας εξαρχής ένα σημαντικό μέρος της έκδοσης. Παράλληλα, ως Cornerstone Investors έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, για το ύψος των επιμέρους δεσμεύσεων, τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις πραγματοποιούν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο Σωκράτης Κόκκαλης, με 20 εκατ. ευρώ ο καθένας. Κάθε επένδυση αντιπροσωπεύει το 28,57% του συνολικού «πακέτου» των 70 εκατ. ευρώ των Cornerstone. Με την παραδοχή ότι οι επιμέρους συμμετοχές κατανέμονται αναλογικά προς τα ποσά των δεσμεύσεων, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο Σωκράτης Κόκκαλης θα βρεθούν μετά την αύξηση με ποσοστό περίπου 1,93% ο καθένας στην Capital Maritime Finance. Από 15 εκατ. ευρώ αναμένεται να επενδύσουν ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και ο Γιώργος Περιστέρης. Καθένας αντιπροσωπεύει το 21,43% των συνολικών κεφαλαίων των Cornerstone και η συμμετοχή του στην εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, υπολογίζεται σε περίπου 1,45%.

Επομένως, κανένας από τους τέσσερις επιχειρηματίες, δεν προσεγγίζει το όριο του 5%, ενώ ακόμη και οι δύο μεγαλύτερες τοποθετήσεις παραμένουν κάτω από το 2% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιεί άλλωστε ως παραδοχή ότι κανένας από τους νέους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου καθενός από τους Cornerstone Investors, δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.

Η εικόνα αυτή προκύπτει υπό την παραδοχή της έκδοσης 31.887.755 νέων μετοχών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μετοχών μετά την αύξηση να διαμορφωθεί σε 131.887.755. Η CMTC, η οποία ελέγχεται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη, θα διατηρήσει τις 100 εκατ. μετοχές της και το ποσοστό της θα υποχωρήσει από το 100% στο 75,82%.

Τι θα πάρουν οι υπόλοιποι επενδυτές

Μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή των 8.928.570 μετοχών στους Cornerstone, απομένουν 22.959.185 νέες μετοχές προς διάθεση στους υπόλοιπους επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% αυτών, δηλαδή 6.887.756 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ έως 16.071.429 μετοχές μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση. υπό αυτές τις παραδοχές, η συνολική διασπορά μετά την αύξηση υπολογίζεται στο 24,18%. από αυτήν, το 6,77% του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοιχεί στους Cornerstone Investors και το 17,41% στους λοιπούς νέους μετόχους με συμμετοχή χαμηλότερη του 5%. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από την τιμή διάθεσης που θα προκύψει μέσω του book building, το τελικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και την τελική κατανομή των νέων μετοχών.

Για την τελική κατανομή θα συνεκτιμηθούν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, η ζήτηση των ιδιωτών επενδυτών πέραν του ελάχιστου 30%, ο αριθμός των αιτήσεων των ιδιωτών και η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών. Εφόσον η ζήτηση από τους ιδιώτες υπολείπεται του 30% του συνόλου των νέων μετοχών, εξαιρουμένων των μετοχών Cornerstone, οι αιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι το ύψος της πραγματικής ζήτησης και οι μετοχές που θα απομείνουν θα μεταφερθούν προς διάθεση στους ειδικούς επενδυτές. αντίθετα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από τους ιδιώτες, η κατανομή θα γίνει αναλογικά (pro rata), με βάση το ύψος της ζήτησης. Για τους ειδικούς επενδυτές δεν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των προσφορών τους, με την επιφύλαξη των συμφωνιών με τους Cornerstone Investors.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, με την κατανομή και την ανακοίνωση της τιμής διάθεσης να προβλέπονται για τις 15 Οκτωβρίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών για τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Στα 10,7 εκατ. ευρώ το κόστος της έκδοσης

Στα 10,717 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι συνολικές δαπάνες της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Capital Maritime Finance, στο βασικό σενάριο άντλησης 250 εκατ. ευρώ (και με τιμή διάθεσης ίση με την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ ανά νέα μετοχή). Το κόστος της έκδοσης αντιστοιχεί σε περίπου 4,29% των κεφαλαίων που προβλέπεται να αντληθούν. Μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, τα καθαρά έσοδα για την εταιρεία υπολογίζονται σε 239,283 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τα συνολικά κεφάλαια της αύξησης, ενώ το ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζει ότι δεν χρεώνονται έξοδα της δημόσιας προσφοράς στους επενδυτές από την εκδότρια. Τα καθαρά κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος των υπό ναυπήγηση πλοίων που θα αποκτήσουν υφιστάμενες θυγατρικές της Capital Maritime Finance, ενώ τυχόν υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης. Η αξιοποίηση προβλέπεται εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης.

Εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ, τα επιπλέον κεφάλαια, έως το όριο των 300 εκατ. ευρώ, μπορούν να κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μερικής αποπληρωμής υφιστάμενου δανεισμού.

Η αποκάλυψη που πρόλαβε τον Ρούμπιο στην Αθήνα

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο αμήχανη χρονική συγκυρία για την αμερικανική διπλωματία στην Αθήνα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Wall Street Journal επανήλθε με ένα νέο, εξαιρετικά βαρύ δημοσίευμα για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Και αυτή τη φορά το ζήτημα δεν αφορά απλώς το επιθετικό διπλωματικό της ύφος ή τις παρεμβάσεις της γύρω από επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μηνύματα που εξέτασε η εφημερίδα εμφανίζουν την Γκίλφοϊλ, πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, να πιέζει τον δωρητή του Τραμπ Έρικ Ντίτερς να καταβάλει 100.000 δολάρια απευθείας σε λογαριασμό της American Express. Ακόμη σοβαρότερο είναι το πλαίσιο που περιγράφει το δημοσίευμα: ο ίδιος άνθρωπος ζητούσε τη βοήθειά της για πρόσβαση σε κορυφαία στελέχη της νέας κυβέρνησης Τραμπ, από την IRS μέχρι το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ στις μεταξύ τους συζητήσεις εμφανίζονται υποσχέσεις για πολύ μεγάλες αμοιβές εφόσον υπήρχαν αποτελέσματα.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε κληθεί να τοποθετηθεί για τις ήδη υπάρχουσες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβειρας. Απέφυγε να μπει στην ουσία, λέγοντας ότι δεν ήταν αυτό «το κατάλληλο φόρουμ», και περιορίστηκε σε μια σαφή δημόσια κάλυψη: η αμερικανική πρεσβεία, είπε, κάνει εξαιρετική δουλειά και η Γκίλφοϊλ είναι«ισχυρή πρέσβειρα».

«Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις» και ενώ ήταν σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμή του, ήρθε το νέο δημοσίευμα της WSJ.

Ένα δημοσίευμα που επιβαρύνει πρόσθετα το κλίμα. Διότι το ερώτημα πλέον δεν είναι εάν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι μια αντισυμβατική, υπερδραστήρια ή υπερβολικά φανταχτερή πρέσβειρα εκ προσωπικοτήτων. Το ερώτημα είναι εάν, πριν αναλάβει ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά αξιώματα των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπήρχε - ξανά- μια επικίνδυνη σύγχυση ανάμεσα στις προσωπικές οικονομικές της ανάγκες, στις πολιτικές της διασυνδέσεις και στη δυνατότητά της να ανοίγει πόρτες μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Προβληματικές» είναι οι χθεσινές αναφορές της Journal σε μηνύματα όπου η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζητά να μη μένουν γραπτά ίχνη συζητήσεων για χρήματα και συμφωνίες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε μία περίπτωση φέρεται να προειδοποιεί τον Ντίτερς ότι μπορεί η ανταλλαγή αυτών των μηνυμάτων να της κοστίσει την πρεσβεία και σε άλλη να του ζητά να σταματήσει να καταγράφει γραπτώς τέτοιες υποθέσεις και να επικοινωνεί μαζί της μέσω Signal.

Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με «δημόσιες φιλοφρονήσεις» όπως οι χθεσινές.

Και εδώ ακριβώς δημιουργείται πρόβλημα και για τον ίδιο τον Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Αθήνα για να προβάλει μια σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας που παρουσιάζεται ως βαθύτερη από ποτέ: σε άμυνα, σε ενέργεια, σε ασφάλεια, σε επενδύσεις και στη στρατηγική συνεργασία.

Όμως η προσωπική υπόθεση της πρέσβειράς του κινδυνεύει πλέον να γίνει μέρος της πολιτικής εικόνας αυτής της σχέσης.

Δεν είναι ελληνικό ζήτημα να αποφανθούμε εάν οι καταγγελίες της Wall Street Journal στοιχειοθετούν παραβίαση αμερικανικών κανόνων ή νόμων. Είναι όμως απολύτως ελληνικό ζήτημα να γνωρίζουμε με ποιους όρους λειτουργεί στην Αθήνα ο ανώτατος διπλωματικός εκπρόσωπος της σημαντικότερης συμμάχου της χώρας.

Υπάρχει, άλλωστε, ήδη πολιτική συνέχεια. Κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής έχουν ζητήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ, μετά τις προηγούμενες αποκαλύψεις της Journal.

Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Garbage in, garbage out»

«Ό,τι σκατά μπαίνουν, σκατά βγαίνουν». Με αυτή την απροσδόκητα ωμή εκδοχή του γνωστού τεχνολογικού «garbage in, garbage out», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, κατάφερε να συμπυκνώσει χθες σε μία φράση μία από τις βασικές προϋποθέσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης: χωρίς καλά δεδομένα, ακόμη και η καλύτερη τεχνολογία δεν μπορεί να αποδώσει. Ήταν μία από τις ατάκες που ξεχώρισαν στο Tech Event «Future Banking Today» της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μελά, με τα κορυφαία στελέχη της τράπεζας να μιλούν όχι μόνο για επενδύσεις δισεκατομμυρίων, συστήματα, AI agents και νέα ψηφιακά κανάλια, αλλά και για το πώς η τεχνίτη νοημοσύνη αλλάζει στην πράξη η καθημερινότητα πελατών και εργαζομένων. «Αν δεν έχεις καλά στοιχεία, ό,τι και συστήματα να έχεις, όπως λένε —δεν θα πω τη λέξη— ό,τι σκατά μπαίνουν, σκατά βγαίνουν. Ναι, αυτό είναι. Το ’πα. Μου είπαν να μην το πω, αλλά το ’πα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μυλωνάς, προκαλώντας το σχετικό χαμόγελο στο ακροατήριο.

Μυλωνάς: «Το μέλλον είναι embedded banking»

Ο Παύλος Μυλωνάς επέλεξε έναν ιδιαίτερα άμεσο τρόπο για να περιγράψει το μεγάλο τεχνολογικό στοίχημα της Εθνικής. Όπως είπε, η εύκολη επιλογή για μια διοίκηση είναι να αναβάλλει τις μεγάλες τεχνολογικές επενδύσεις, καθώς κοστίζουν, χρειάζονται χρόνο και τα αποτελέσματά τους αργούν να γίνουν ορατά. «Το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι «άσε το για τον επόμενο, μην ξοδέψεις». Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Και όποιοι ακολουθούν αυτή τη στρατηγική θα την πληρώσουν πάρα, πάρα πολύ ακριβά», ανέφερε. Η Εθνική, όπως τόνισε, επέλεξε αντίθετα να αλλάξει ολόκληρο το τεχνολογικό της υπόβαθρο, ενώ η τράπεζα συνέχιζε κανονικά τη λειτουργία της. «Αλλάζαμε πώς δουλεύει η τράπεζα όσο λειτουργούσε η τράπεζα. Δεν μπορούσαμε να την κλείσουμε και να πούμε «αλλάζουμε τεχνολογία και ελάτε πίσω σε μερικά χρόνια». Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στα δεδομένα, στα νέα ψηφιακά κανάλια και στην αντικατάσταση του core banking system, ενώ αποκάλυψε το μέγεθος της απλοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί στα πληροφοριακά συστήματα: «Είχαμε 500 και τα έχουμε μειώσει στα 50. Το ξαναλέω: από 500 σε 50. Σε πέντε χρόνια». Σύμφωνα με τον ίδιο, το 98% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος, ενώ η τεχνολογική μετάβαση έχει αποφέρει λειτουργικό όφελος άνω των 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Και για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καταναλωτική πίστη, ο Μυλωνάς ήταν σαφής: «Το μέλλον είναι embedded banking».Όπως εξήγησε: «Το embedded banking είναι όταν πας στον Θόδωρο και θέλεις να αγοράσεις κάτι, παίρνεις δάνειο εκείνη τη στιγμή, όσο περιμένεις στην ουρά. Θα έρθεις και στην τράπεζά για στεγαστικό δάνειο, θα ’ρθεις και για άλλες συναλλαγές, αλλά στα καταναλωτικά δάνεια το μέλλον είναι το embedded banking.»

Agent-to-agent banking

Μπορεί να ακούγεται σαν science fiction, αλλά στο επόμενο βήμα της τραπεζικής – στο επόμενο , όχι στο μεθεπόμενο- , οι συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται απαραίτητα από ανθρώπους, αλλά θα μπορούν να εκτελούνται μεταξύ των AI agents της τράπεζας και των προσωπικών ή εταιρικών AI agents των πελατών της. Αυτό το νέο μοντέλο agent-to-agent banking περιέγραψε ο Στράτος Μολυβιάτης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης Τράπεζας και Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας χθες ως «οικοδεσπότης» στο Tech Event «Future Banking Today».

Όπως ανέφερε, η Εθνική προετοιμάζει ήδη τις υποδομές της για ένα περιβάλλον στο οποίο οι πελάτες —αρχικά κυρίως επιχειρήσεις— θα διαθέτουν δικούς τους AI agents, οι οποίοι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν απευθείας με τα συστήματα και τους agents της τράπεζας. «Καθώς οι πελάτες θα αποκτούν τους δικούς τους agents, θέλουμε να μπορούμε να δοκιμάζουμε bulk συναλλαγές agent to agent», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μολυβιάτης, σημειώνοντας ότι το μοντέλο αυτό αναμένεται να εμφανιστεί πρώτα στους business πελάτες. Η προοπτική, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στα επόμενα χρόνια —ή ακόμη και στους επόμενους μήνες— πελάτες της τράπεζας ενδέχεται να διαθέτουν προσωπικούς agents που θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό τους.

Για να καταστεί εφικτό ένα τέτοιο μοντέλο, η Εθνική σχεδιάζει να εξελίξει περαιτέρω τις υποδομές open banking που διαθέτει, δημιουργώντας AI-ready interfaces μέσω των οποίων θα μπορούν να εκτελούνται συναλλαγές με πολύ χαμηλό latency. Το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύ και, όπως εξήγησε ο Στράτος Μολυβιάτης, δεν αφορά μόνο τις πληρωμές. Στο νέο οικοσύστημα μπορούν να ενταχθούν υπηρεσίες χρηματοδότησης, ασφάλισης και επενδύσεων. Η τράπεζα διαθέτει ήδη περίπου 150 open banking APIs, τα οποία, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, τροφοδοτούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε e-commerce sites, ERP και back-end συστήματα επιχειρήσεων.

Zero trust

Η μετάβαση στο agent-to-agent banking δημιουργεί, παράλληλα, ένα νέο πεδίο απαιτήσεων σε επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου. Ο κ. Μολυβιάτης υπογράμμισε ότι το μοντέλο θα πρέπει να στηριχθεί σε zero-trust πολιτικές τόσο από την πλευρά της τράπεζας όσο και από την πλευρά του πελάτη. Στόχος είναι να αποτρέπονται απόπειρες υποκλοπής δεδομένων, αλλά κυρίως η εκτέλεση συναλλαγών για τις οποίες δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Εθνική δεν τοποθετεί το συγκεκριμένο σενάριο αποκλειστικά στον μακρινό ορίζοντα του 2030. Όπως αποκάλυψε ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης Τράπεζας και Ομίλου, οι πρώτες προσπάθειες στην περιοχή των αυτόνομων agentic συναλλαγών, με έμφαση στο business banking, προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η GT StraTech

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο τις επενδύσεις, την έρευνα και ανάπτυξη και τη διαχείριση τεχνολογιών προχώρησε χθες ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για τη GEK TERNA Strategic Technologies Μονοπρόσωπη ΑΕ, με διακριτικό τίτλο GT StraTech, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ. Μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία κάλυψε το σύνολο του κεφαλαίου των 10 εκατ. ευρώ. Ως κύρια δραστηριότητα της GT StraTech δηλώνονται οι υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το καταστατικό, ωστόσο, αποτυπώνει ένα σημαντικά ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, καθώς και την έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. Στους σκοπούς της GT StraTech περιλαμβάνεται ακόμη η διαχείριση δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και των εσόδων που προκύπτουν από αυτά, στοιχείο που διευρύνει το αντικείμενο της νέας εταιρικής δομής προς την αξιοποίηση τεχνογνωσίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, με πρόεδρο τον Μάριο Πάτσο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γεώργιο Κουλάδη. Στο ΔΣ συμμετέχουν επίσης οι Πέτρος Σουρέτης, Χρήστος Παναγιωτόπουλος και Μάνος Μουστάκας.

Eurobank - Fairfax - ERB Ασφαλιστική

Σε τροχιά υλοποίησης περνά η συμφωνία της Eurobank με τη Fairfax για την ERB Ασφαλιστική, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας των δύο ομίλων στον ασφαλιστικό κλάδο. Η συναλλαγή αφορά στην πώληση του 45% της ERB Ασφαλιστική Limited από την ERB Cyprus Insurance Holdings, έμμεση θυγατρική της Eurobank, στην Costa Luxembourg Holdings, εταιρεία που ελέγχεται από τον Όμιλο Fairfax. Η σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπεγράφη στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και η γνωστοποίησή της καταχωρίστηκε χθες στο ΓΕΜΗ. Το τίμημα για το 45% ανέρχεται σε 54,85 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank, μέσω της ERB Cyprus Insurance Holdings, θα διατηρήσει το 55% της ασφαλιστικής και τον έλεγχό της. Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 1,45 φορές τη λογιστική αξία, ίδιο με εκείνον που εφαρμόζεται στην εξαγορά της Eurolife FFH Ασφαλιστική Ζωής από τη Eurobank.

Σύμβαση 5 εκατ. ευρώ για τη Diadikasia

Στη Diadikasia Business Consulting ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διαχείριση δράσεων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, στο πλαίσιο σύμβασης συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σύμβαση έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος, ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Εφόσον ενεργοποιηθεί πλήρως η προαίρεση, η συνολική αξία μπορεί να φθάσει τα 7,5 εκατ. ευρώ. Το έργο της Diadikasia περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών αιτήσεων για την έγκριση και καταβολή ενισχύσεων σε υφιστάμενες ή νέες δράσεις ηλεκτροκίνησης, καθώς και τη λειτουργία Help Desk για την υποστήριξη των ωφελούμενων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, την ανάπτυξη νέων συστημάτων όπου απαιτηθεί και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου. Η αμοιβή για τον έλεγχο ενοποιημένων σταδίων υπαγωγής έχει οριστεί στα 125 ευρώ ανά αίτηση πλέον ΦΠΑ, ενώ για αιτήματα υπαγωγής ή πληρωμής σε δράσεις με διακριτές διαδικασίες προβλέπονται 55 ευρώ ανά αίτηση. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά τετράμηνο, βάσει της προόδου του έργου και μετά την παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων ως αντιπρόσωπος της Nissan και της KGM στην ελληνική αγορά. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 130,79 εκατ. ευρώ, έναντι 127,54 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,55%, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 1,84%, στα 139,39 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 3,90 εκατ. ευρώ από 1,69 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι ζημιές μετά φόρων έφθασαν επίσης τα 3,90 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το EBITDA περιορίστηκε κατά 52,45%, στα 1,51 εκατ. ευρώ από 3,19 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του 2025 ανερχόταν σε 7,91 εκατ. ευρώ, από 8,35 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με το σύνολο των υποχρεώσεων να φθάνει τα 150,85 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκλιμάκωσης του χρέους, η εταιρεία αναφέρει ότι, μετά την πώληση ακινήτων στις οδούς Ρετσίνα και Αβέρωφ, έχει συμφωνήσει να προχωρήσει και στην πώληση ακινήτων στις οδούς Μοναστηρίου 177-179 και 181-183 στη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό για περαιτέρω μείωση του δανεισμού και ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης με τράπεζες και servicers. Ιδιαίτερο βάρος έχουν οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη. Μεταξύ των θεμάτων που επισημαίνει είναι επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις περίπου 12,42 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η απομείωση που έχει διενεργηθεί υπολείπεται της απαιτούμενης κατά περίπου 9,47 εκατ. ευρώ, καθώς και βραδέως κινούμενες απαιτήσεις από δύο συνδεδεμένες εταιρείες. Ο ελεγκτής επισημαίνει επίσης «ουσιώδη αβεβαιότητα» σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας, καθώς, μετά την ενσωμάτωση των θεμάτων που καταγράφονται στις επιφυλάξεις του, τα ίδια κεφάλαια καθίστανται αρνητικά. Στον αντίποδα, αναφέρεται ότι η διοίκηση έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση έως το 2027 με ευνοϊκούς δανειακούς όρους και βρίσκεται σε συζητήσεις με τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς για περαιτέρω αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων.

Η εταιρεία «φάντασμα» της Alpha Bank

Μια εταιρεία «φάντασμα» με 1,25 εκατ. ευρώ στο ταμείο, χωρίς προσωπικό και χωρίς ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα διατηρεί στον όμιλό της η Alpha Bank. Πρόκειται για την Alpha Bank Υπηρεσίες Ενημερώσεως Οφειλετών ΑΕ, η οποία έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια το αντικείμενο για το οποίο δημιουργήθηκε. Το 2025 η Alpha Bank Υπηρεσίες Ενημερώσεως Οφειλετών ΑΕ έκλεισε με ζημιές 10.709 ευρώ, έναντι 17.371 ευρώ το 2024. Το ενεργητικό της ανερχόταν σε 1,256 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ταμειακά διαθέσιμα, ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 1,25 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις σε μόλις 6.420 ευρώ.

Η εταιρεία σταμάτησε την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Φεβρουάριο του 2021 διαγράφηκε από το σχετικό Μητρώο. Ο νέος σχεδιασμός προέβλεπε στροφή στο real estate, μέσω αγοράς, πώλησης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Ωστόσο, μέχρι το τέλος του 2025 η νέα δραστηριότητα δεν είχε ξεκινήσει, ενώ η εταιρεία δεν διέθετε ακίνητα, υποκαταστήματα ή προσωπικό. Μοναδικός μέτοχος παραμένει η Alpha Group Investments Limited, με έδρα τη Λευκωσία.

Η Lightship Group

Η ναυλομεσιτική Lightship Group του Δανού Morten Have η οποία έχει ήδη τριετή παρουσία στην Ελλάδα, επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη χώρα μας. Χθες πραγματοποίησε διπλή επιχειρηματική κίνηση στην ελληνική αγορά με τη σύσταση δύο νέων εταιρειών που εστιάζουν στον τουρισμό πολυτελείας και στις υπηρεσίες ευεξίας. Πρόκειται για τις Lightship Luxury Travel ΙΚΕ και Lightship Spa and Wellness Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που συστάθηκαν χθες με αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ η καθεμία. Η Lightship Luxury Travel έχει ως κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, ενώ το αντικείμενό της καλύπτει επίσης κρουαζιέρες, θαλαμηγούς, θαλάσσιες περιηγήσεις, οργανωμένα ταξίδια, κρατήσεις και ενοικιάσεις οχημάτων. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει κατά 75% η Lightship Holding Cyprus Ltd, με έδρα τη Λεμεσό, και κατά 25% η Lightship SA, με έδρα τη Γενεύη. Η Lightship Spa and Wellness Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, από την πλευρά της, θα δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες αισθητικής και ευεξίας, με αντικείμενο που περιλαμβάνει spa, μασάζ, αρωματοθεραπεία και συναφείς υπηρεσίες. Μοναδικός εταίρος είναι η Lightship Holding Cyprus Ltd.

ΟΛΠ: Νέα συμφωνία με τη ΣΕΠ

Νέα σύμβαση μεταξύ του ΟΛΠ και της Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) για υπηρεσίες ελλιμενισμού, φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων transshipment στον Προβλήτα Ι ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Η συμφωνία έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2027, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Η ΣΕΠ θα καταβάλλει στον ΟΛΠ 45,34 ευρώ ανά κίνηση, ενώ προβλέπονται πρόσθετες χρεώσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ΣΕΠ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για ετήσιο όγκο 29.400 κινήσεων, που αντιστοιχεί σε περίπου 50.000 TEUs Με βάση τη βασική χρέωση, ο συγκεκριμένος όγκος αντιστοιχεί σε δυνητικά έσοδα περίπου 1,33 εκατ. ευρώ για τον ΟΛΠ, χωρίς τις πρόσθετες υπηρεσίες.