Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι καταγγελίες από whistleblowers, ο Όμιλος Καράτζη, τα κέρδη των Ποσειδωνίων, ΔΕΟΣ για την Ticketmaster και το χαρτοφυλάκιο του Πίτερ Νομικού στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Οι whistleblowers του Χρηματιστηρίου

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για την υποβολή επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών θεσπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με νέα απόφαση της Αρχής καθορίζονται οι διαδικασίες αναφοράς πιθανών παραβάσεων, οι τρόποι επικοινωνίας με την εποπτική αρχή και οι εγγυήσεις προστασίας των προσώπων που παρέχουν πληροφορίες (whistleblowers). Η απόφαση 3/1102/24.9.2026 , η οποία αναθεωρεί το επίμαχο πλαίσιο μετά από έξι χρόνια, προβλέπει τη λειτουργία ειδικών, ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για την υποβολή καταγγελιών, καθώς και τη διαχείρισή τους από εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος είναι η ενίσχυση της δυνατότητας εντοπισμού πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων της νομοθεσίας που διέπει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με παράλληλη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και της προστασίας των καταγγελλόντων. Το νέο πλαίσιο καλύπτει, μεταξύ άλλων, ζητήματα κατάχρησης αγοράς, παραβάσεων της νομοθεσίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες, την προστασία των επενδυτών, τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς θα υποβάλλονται οι καταγγελίες

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Η υποβολή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή με προσωπική συνάντηση με εξειδικευμένα στελέχη της εποπτικής αρχής. Για τις ταχυδρομικές καταγγελίες προβλέπεται η χρήση της ένδειξης «Εμπιστευτικό – υπόψη των ειδικευμένων μελών», ώστε η σχετική αλληλογραφία να διαχειρίζεται από το αρμόδιο προσωπικό. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική τηλεφωνική γραμμή στην οποία οι συνομιλίες θα καταγράφονται, ενώ οι καταγγέλλοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν προσωπική συνάντηση με στελέχη της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές θα τηρούνται αρχεία της συνομιλίας ή της συνάντησης, με δυνατότητα επαλήθευσης και διόρθωσης των πρακτικών από τον καταγγέλλοντα, εφόσον έχει γνωστοποιήσει την ταυτότητά του.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα αναθέτει τη διαχείριση των καταγγελιών σε ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την παραλαβή, την παρακολούθηση και την επικοινωνία με τους καταγγέλλοντες. Στην ιστοσελίδα της Αρχής θα δημοσιεύονται πληροφορίες για τους διαθέσιμους διαύλους επικοινωνίας, τη διαδικασία υποβολής αναφορών και τις εγγυήσεις εμπιστευτικότητας. Για τις γραπτές καταγγελίες προβλέπεται η άμεση αποστολή αποδεικτικού παραλαβής, εφόσον έχουν δοθεί στοιχεία επικοινωνίας και ο καταγγέλλων δεν έχει ζητήσει διαφορετικά. Επιπλέον, οι διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών θα επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία, ώστε να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις συνθήκες της αγοράς.

Προστασία από αντίποινα και διακρίσεις

Έμφαση δίνεται στην προστασία των whistleblowers που αναφέρουν παραβάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για εργαζομένους οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αντίποινα ή δυσμενή μεταχείριση εξαιτίας της καταγγελίας τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα και τις διαδικασίες προστασίας των πληροφοριοδοτών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Προβλέπεται επίσης συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για την προστασία των εργαζομένων από διακρίσεις, αντίποινα ή άλλες μορφές άνισης μεταχείρισης. Η απόφαση διευκρινίζει ότι η γνωστοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, δεν θεωρείται παραβίαση συμβατικών ή άλλων περιορισμών γνωστοποίησης.

Το νέο σύστημα προβλέπει ειδικές εγγυήσεις για την προστασία της ταυτότητας τόσο των καταγγελλόντων όσο και των προσώπων σε βάρος των οποίων υποβάλλονται αναφορές. Τα στοιχεία των καταγγελιών θα αποθηκεύονται σε ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, με πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα στελέχη που χρειάζονται τις πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σε άλλες αρχές, δεν θα αποκαλύπτεται η ταυτότητα του whistleblower, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η εμπιστευτικότητα, πάντως, δεν είναι απόλυτη. Η απόφαση προβλέπει εξαιρετικές περιπτώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, όταν αυτό απαιτείται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών ή δικαστικών διαδικασιών, με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

ΔΕΟΣ για την Ticketmaster

Στο στόχαστρο της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ βρίσκεται η Ticketmaster Hellas, στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δεδομένων της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Η φορολογική έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη διαδρομή των χρημάτων, από την πώληση των εισιτηρίων μέχρι την απόδοση των εισπράξεων στους διοργανωτές. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι προμήθειες της Ticketmaster, οι συμβάσεις και τα παραστατικά που συνοδεύουν τις συναλλαγές.

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ εξετάζουν τα ηλεκτρονικά αρχεία της πλατφόρμας, αναζητώντας τον ακριβή αριθμό των εισιτηρίων που εκδόθηκαν και πωλήθηκαν, τη συνολική αξία τους και τον τρόπο κατανομής των εσόδων. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τραπεζικές κινήσεις, στις πληρωμές μέσω POS, στις εγγραφές στο myDATA και στην ορθή απόδοση του ΦΠΑ. Η ίδια η Ticketmaster Hellas έχει αναδείξει τη συναυλία της Άννας Βίσση ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της δραστηριότητάς της το 2026. Στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε προ ημερών, περιλαμβάνει την επιτυχή διάθεση των εισιτηρίων της συναυλίας μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων του πρώτου εξαμήνου.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ την 1η Οκτωβρίου, ο τζίρος της εταιρείας το 2025 ανήλθε σε 8,71 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 15,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,24 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 3,71 εκατ. ευρώ. Στην ίδια έκθεση, η διοίκηση αναγνωρίζει την ύπαρξη εμπορικών και συμβατικών διαφορών με συνεργάτες, εκτιμώντας πάντως ότι δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της εταιρείας.

Εκείνο, ωστόσο, που αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον ενόψει του φορολογικού ελέγχου είναι η περιορισμένη πρόβλεψη που έχει σχηματίσει η διοίκηση, υπό τον Adam Peter Newsam, για ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, η Ticketmaster Hellas έχει εγγράψει πρόβλεψη μόλις 50.000 ευρώ για φορολογικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο παλαιότερων ανέλεγκτων χρήσεων. Το ποσό εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τη ρευστότητα της εταιρείας. Η ίδια, μάλιστα, αναγνωρίζει ότι η έκβαση ενός φορολογικού ελέγχου δεν μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα, διευκρινίζοντας ότι η πρόβλεψη σχηματίστηκε με βάση στατιστικά στοιχεία. Πάντως, η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά παλαιότερες χρήσεις και όχι τη συναυλία της Άννας Βίσση. Συνεπώς, το ύψος της δεν επιτρέπει από μόνο του συμπεράσματα για το εάν η διοίκηση ανέμενε τον σημερινό έλεγχο ή για το ενδεχόμενο πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το στοίχημα αποχώρησης που «φουντώνει»

Ενδιαφέρουσα τροπή παίρνει το στοίχημα για την παραμονή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, στον απόηχο των νέων δημοσιευμάτων για το πρόσωπό της. Από τη μία, η Wall Street Journal επανήλθε – όπως αναφέραμε χθες- σε πεπραγμένα της πριν αναλάβει πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και, από την άλλη, η Daily Mail μετέδωσε ότι έχει κινηθεί διαδικασία έρευνας από το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Αρν Μπέικερ για τη θητεία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι αποτιμήσεις στη διεθνή πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μεταβολή. Όπως γράφαμε τη Δευτέρα, η πιθανότητα αποχώρησής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έως τις 31 Οκτωβρίου βρισκόταν στο 7%, ενώ για τις 31 Δεκεμβρίου στο 14%. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (8/10), τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν ανέβει στο 10% και στο 39%, με το δεύτερο να έχει υπερδιπλασιαστεί. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα στα χρήματα που ποντάρονται, καθώς ο συνολικός τζίρος εκτινάχθηκε από τα 17.700 στα 36.819 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 108% μέσα σε τρεις ημέρες.

Ο Όμιλος Καράτζη

Με ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων και εξαγορών, ο Όμιλος Καράτζη επιταχύνει μέσα στο 2026 τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία του σε νέες αγορές και να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων. Από τα κέντρα δεδομένων και τις αερομεταφορές μέχρι τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, ο Όμιλος διαμορφώνει ένα περισσότερο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό κατέχει η είσοδος στον κλάδο των data centers, μέσω της σύστασης της Karatzis Datacenter. Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί το άνοιγμα του Ομίλου στις τεχνολογικές υποδομές, σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων. Στο μέτωπο των ακινήτων, προχώρησε στην απόκτηση συμμετοχής στην Tectum Αναπτυξιακή, με προοπτική την αξιοποίηση νέων επενδυτικών έργων. Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ακίνητης περιουσίας του με την απόφαση αγοράς δύο σημαντικών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Η επέκταση συνεχίζεται και στις αερομεταφορές, με τη σύσταση της Avialeader Handling, μιας νέας, κατά 100% θυγατρικής εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών, δημιουργώντας δυνατότητες συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια. Στο εξωτερικό, η πλήρης εξαγορά της Pack Leader, μέσω της απόκτησης του εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής, ενίσχυσε την παρουσία του Ομίλου στην πολωνική αγορά και επιτρέπει αποτελεσματικότερη διοικητική διαχείριση. Σημαντικό σκέλος του επενδυτικού σχεδιασμού αποτελεί, τέλος, ο τουρισμός, με την απόφαση ανάπτυξης νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υδάτινο πάρκο στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Ανατροπή από το ΣτΕ

Πρόβλεψη ύψους 3,095 εκατ. ευρώ σχημάτισε η Καράτζη ΑΕ, λόγω εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης που αφορά την επιστροφή τόκων επιχορήγησης, μετά την ανατροπή προηγούμενης ευνοϊκής δικαστικής απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, η υπόθεση αφορά ποσό που είχε εισπράξει η εταιρεία το 2021, έπειτα από την αρχική αποδοχή έφεσης που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, η Καράτζη είχε εισπράξει τόκους επιχορήγησης ύψους 1,811 εκατ. ευρώ, στους οποίους προστέθηκαν οι δεδουλευμένοι τόκοι, ανεβάζοντας το συνολικό εισπραχθέν ποσό στα 2,530 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το Ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε κατά της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης, ασκώντας αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την υπ’ αριθμόν 224/2025 απόφασή του, το ΣτΕ έκανε δεκτή την αναίρεση του Δημοσίου και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Πίτερ Νομικός: «Κτίζει» χαρτοφυλάκιο στην Ακρόπολη

Την παρουσία του σε μία από τις ακριβότερες και πιο περιζήτητες διευθύνσεις της Αθήνας συνεχίζει να ενισχύει ο εφοπλιστής Πέτρος (Πίτερ) Νομικός, ο οποίος αναδείχθηκε για τέταρτη φορά πλειοδότης για τη μίσθωση διαμερίσματος στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37, απέναντι από την Ακρόπολη.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του Κληροδοτήματος Βασιλείου Κουρεμένου, ο Πέτρος Νομικός αναδείχθηκε πλειοδότης για τη μίσθωση διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας 60 τ.μ., προσφέροντας 2.530 ευρώ μηνιαίως, έναντι τιμής εκκίνησης 2.100 ευρώ. Η νέα πλειοδοσία προστίθεται σε τρεις προηγούμενες κινήσεις του Πίτερ Νομικού στο ίδιο κτίριο. Ειδικότερα, ο εφοπλιστής υπέβαλε προσφορά ύψους 1.065 ευρώ μηνιαίως για τη μίσθωση ημιυπόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 64 τ.μ., με χρήση κατοικίας. Σε άλλη διαδικασία είχε επικρατήσει για διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 160 τ.μ., με προσφορά 5.295 ευρώ, σημαντικά υψηλότερη από τη δεύτερη προσφορά των 3.000 ευρώ. Είχε προηγηθεί η πλειοδοσία του για ημιυπόγειο διαμέρισμα 48 τ.μ., για το οποίο προσέφερε 1.050 ευρώ.

Με τις τέσσερις προσφορές, τα συνολικά μηνιαία μισθώματα για τα διαμερίσματα διαμορφώνονται σε 9.940 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 119.280 ευρώ ετησίως. Η συνολική επιφάνεια των ακινήτων ανέρχεται σε 332 τετραγωνικά μέτρα, με τον εφοπλιστή να συγκεντρώνει σταδιακά σημαντικό αριθμό διαμερισμάτων στο ίδιο ιστορικό κτίριο. Ο Πίτερ Νομικός συμμετείχε στους διαγωνισμούς ως φυσικό πρόσωπο και όχι μέσω της εταιρείας του, Capstone Capital, η οποία έχει επενδύσει στην Τράπεζα Ηπείρου.

Η πολυκατοικία στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37 αποτελεί διατηρητέο κτίριο του Μεσοπολέμου, το οποίο ανεγέρθηκε την περίοδο 1929-1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασιλείου Κουρεμένου. Απόφοιτος της École des Beaux-Arts, ο Κουρεμένος άφησε το αρχιτεκτονικό του αποτύπωμα στην Αθήνα, με το συγκεκριμένο ακίνητο να αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής.

Το ΝΣΚ και το ακίνητο γνωστού επιχειρηματία

Στην παραίτηση από δικαστική προσφυγή που αφορά τον πλειστηριασμό ακινήτου γνωστού επιχειρηματία προχωρεί το Ελληνικό Δημόσιο, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Η υπόθεση αφορά τη διανομή του πλειστηριάσματος και τη σειρά ικανοποίησης των πιστωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με το πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Δημόσιο είχε ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Τράπεζας Πειραιώς και άλλων εμπλεκομένων, ζητώντας την τροποποίηση του πίνακα κατάταξης δανειστών που είχε συνταχθεί μετά τον πλειστηριασμό. Στη διαδικασία είχαν αναγγελθεί απαιτήσεις από διαφορετικές φορολογικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι ΔΟΥ Γλυφάδας, ΦΑΕ Αθηνών, ΙΖ΄ Αθηνών και Α΄ Αθηνών. Το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβήτησε την κατάταξή του, υποστηρίζοντας ότι μέρος των απαιτήσεών του, κυρίως από ΦΠΑ και άλλες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, έπρεπε να ικανοποιηθεί προνομιακά έναντι άλλων πιστωτών.

Ωστόσο, η εξέλιξη της νομολογίας του Αρείου Πάγου φαίνεται ότι ανέτρεψε τα δεδομένα της δικαστικής διεκδίκησης. Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, καθοριστικό στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων περί αναγκαστικής εκτέλεσης είναι ο χρόνος επίδοσης της επιταγής που οδήγησε τελικά στον πλειστηριασμό και όχι τυχόν προηγούμενες επιταγές, εφόσον δεν ακολούθησαν άλλες πράξεις εκτέλεσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι επιταγές στις οποίες στηρίχθηκε η διαδικασία είχαν επιδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του νεότερου νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που αποδυναμώνει τη νομική επιχειρηματολογία του Δημοσίου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συμφώνησε ομόφωνα με την εισήγηση για παραίτηση από την ανακοπή, κρίνοντας ότι δεν πιθανολογείται η ευδοκίμησή της. Η υπόθεση είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2027, ωστόσο προτάθηκε να μην προχωρήσει ο επαναπροσδιορισμός της.

Caisson: Μείωση ζημιών

Ζημιογόνος παρέμεινε το 2025 η Caisson ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου Aktor, καταγράφοντας ωστόσο περιορισμό των ζημιών της, χωρίς να εμφανίζει έσοδα από πωλήσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Caisson δραστηριοποιείται στην κατασκευή κυψελωτών κιβωτίων για λιμενικά έργα και πλωτών κατασκευών. Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 159.786 ευρώ, έναντι 181.533 ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 12%. Το κόστος πωληθέντων περιορίστηκε σε 156.664 ευρώ, από 164.895 ευρώ, ενώ τα έξοδα διοίκησης υποχώρησαν στα 3.133 ευρώ. Η συνεχιζόμενη ζημιογόνος πορεία επηρέασε την κεφαλαιακή θέση της εταιρείας, με τα ίδια κεφάλαια να μειώνονται στα 543.097 ευρώ, από 702.884 ευρώ το 2024. Οι συσσωρευμένες ζημιές ανήλθαν σε 2,31 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 682.724 ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 1,23 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να περιορίζονται στα 986 ευρώ.

Η Posidonia Events

Κέρδη κατέγραψε η Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ (Posidonia Events) της οικογένειας Βώκου στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 10,62 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 6,75 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως τα Ποσειδώνια, η σημαντικότερη διοργάνωση της εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 5 Ιουνίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, αποτελώντας πόλο έλξης για τη διεθνή ναυτιλία. Σύμφωνα με τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της Posidonia Events, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 σε 6,69 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο κερδών προ φόρων άγγιξε το 63,5%. Τα ταμειακά διαθέσιμα προσέγγιζαν τα 7 εκατ. ευρώ στις 31 Αυγούστου, ενώ το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 8,47 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση σε 6,78 εκατ. ευρώ. Στη βάση αυτή το διοικητικό συμβούλιο της Posidonia Events αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 700.000 ευρώ προς τους μετόχους.

Τσομώκος: Πτώση κερδών το 2025

Υποχώρηση της κερδοφορίας, παρά τη σχετικά περιορισμένη μείωση του κύκλου εργασιών, κατέγραψε το 2025 η Τσομώκος Δημόσιες Σχέσεις ΑΕ, την οποία τρέχει ο Συμεών Τσομώκος, με την αύξηση των λειτουργικών δαπανών να ασκεί έντονες πιέσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,78 εκατ. ευρώ, έναντι 5,13 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 6,92%. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν σε 70.471 ευρώ, από 493.773 ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση περίπου 86%. Καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση των αποτελεσμάτων διαδραμάτισε η αύξηση των εξόδων διοίκησης, τα οποία ανήλθαν σε 1,28 εκατ. ευρώ, έναντι 944.229 ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν σε 118.151 ευρώ, από 647.529 ευρώ. Η επιδείνωση αποτυπώθηκε και στην κεφαλαιακή θέση της εταιρείας, με τα ίδια κεφάλαια να μειώνονται σε 261.459 ευρώ, από 590.988 ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε 1,52 εκατ. ευρώ, έναντι 1,27 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 49 εργαζομένους το 2025.

Η Progress 16

Σε μια ακόμη εταιρεία στον τομέα των ακινήτων συμμετέχει η Κωνσταντίνα Φειδάκη, κόρη του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Φειδάκη, ιδρυτή του ομίλου FG Europe, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την αγορά κλιματισμού και ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα. Πρόκειται για την Progress 16 Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε χθες με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ. Μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η Eternity Holdings Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών, έχοντας καταβάλει εξ ολοκλήρου το αρχικό κεφάλαιο σε μετρητά.

Η Progress 16, με έδρα τη Γλυφάδα, θα δραστηριοποιείται στην αγορά και πώληση οικοπέδων, οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, καθώς και στην εκμίσθωση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Στους καταστατικούς σκοπούς περιλαμβάνονται επίσης επενδύσεις σε μετοχές και χρεόγραφα. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν η Κωνσταντίνα Φειδάκη και η Κοραλία Αντωνοπούλου, ενώ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Δημήτριος Τερζόπουλος, σύζυγος της κ. Φειδάκη.