Η ΕΥΔΑΠ εγκαινιάζει την ψηφιακή Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων για το νερό, μέσω του EYDAP Open Data Hub (opendata.eydap.gr), προσφέροντας ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της καινοτομίας και της προσβασιμότητας στην πληροφορία, προς όφελος των πολιτών, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε μια εποχή όπου τα δεδομένα αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων, η ΕΥΔΑΠ καθιστά διαθέσιμο ένα τεκμηριωμένο σύνολο πληροφοριών για την ύδρευση και την αποχέτευση, καλύπτοντας μεταξύ άλλων στοιχεία κατανάλωσης, αποθεμάτων και ποιότητας του νερού. Τα δεδομένα απευθύνονται σε πολίτες, ερευνητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φορείς και οργανισμούς που επιθυμούν να ενημερωθούν ή να τα αξιοποιήσουν για σκοπούς ανάλυσης και μελέτης της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

Η πρόσβαση στο EYDAP Open Data Hub είναι ανοιχτή σε όλους χωρίς προϋποθέσεις εγγραφής. Τα δεδομένα διατίθενται σε δομημένη και φιλική προς τον χρήστη μορφή (csv), με δυνατότητες αναζήτησης, φιλτραρίσματος και λήψης, ενώ η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά, διασφαλίζοντας τη διάθεση των πλέον πρόσφατων στοιχείων.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενισχύεται η κατανόηση των πρακτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της ποιότητας του νερού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, τα ανοικτά δεδομένα λειτουργούν ως καταλύτης καινοτομίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές για έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η διάθεση των δεδομένων αυτών υπογραμμίζει τον σεβασμό της ΕΥΔΑΠ στο νερό ως πολύτιμο δημόσιο αγαθό και επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της στη διαφάνεια και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων.