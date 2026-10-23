Ο λόγος που αποφασίστηκε η ανάκληση του προιόντος είναι ότι ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις, με αυξημένο κίνδυνο για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα.

Στην ανάκληση καλλυντικού προϊόντος ανδρικής περιποίησης για τα γένια προχώρησε η εταιρεία OLBO (Horace), έπειτα από προειδοποίηση των βρετανικών αρχών για πιθανό κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Πρόκειται για το Horace Vetiver Primavera Beard Oil, ένα λάδι περιποίησης γενειάδας σε γυάλινη φιάλη των 30 ml, το οποίο πωλείται μέσω Amazon. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αρωματικών ουσιών στο προϊόν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας για καλλυντικά που παραμένουν στο δέρμα.

Ως αποτέλεσμα, η χρήση του ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα και έχει αποσυρθεί από την αγορά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκλησή του από τους καταναλωτές.

Ποιο προϊόν αφορά η ανάκληση

Η προειδοποίηση αφορά το λάδι γενειάδας Horace Vetiver Primavera Beard Oil, γαλλικής προέλευσης, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Μάρκα: OLBO (Horace)

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Περιεχόμενο: 30 ml

Barcode: 3701154703928

Αριθμός παρτίδας: 373245

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να διακόψουν αμέσως τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.