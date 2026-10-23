Να μην μετατραπεί η υπόθεση της «Pizza Fan» σε «τιμωρία» για τους 2.500 εργαζόμενους ζητά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Στην δήλωση της η Ρένα Δούρου αναφέρει «2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan και οι οικογένειες τους βρίσκονται στον αέρα». «Η αναστολή λειτουργίας 110 καταστημάτων, εν μέσω έρευνας για φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να μετατραπεί σε τιμωρία των εργαζομένων».

Μάλιστα, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση «να αφήσει τα μισόλογα και να εγγυηθεί άμεσα τη μισθολογική και ασφαλιστική τους κάλυψη και να ξεκαθαρίσει ποιος αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων και ποιος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις απέναντι στο προσωπικό».

«Οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν τον "Pizza Fan λογαριασμό" για ευθύνες που δεν τους ανήκουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί στο πλευρό τους, μέσα και έξω από τη Βουλή», καταλήγει.