«Από την Άνδρο στην Αθήνα, και από κει μισή μέρα για να σε δει ο γιατρός στο Νοσοκομείο».

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε μέσω ανάρτησής του ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Λιάκος, υπογραμμίζοντας τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος υγείας στα νησιά.

Πιο συγκεκριμένα, περιέγραψε την περιπέτεια ενός βρέφους που νόσησε από γαστρεντερίτιδα στην Άνδρο. Όπως σημείωσε, δεν κατέστη δυνατή η διάγνωση και η νοσηλεία του παιδιού στο νησί και οι γονείς αναγκάστηκαν να πάρουν το καράβι για να μεταβούν στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και χρειάστηκε να περιμένουν οκτώ ολόκληρες ώρες μέχρι να δει το παιδί κάποιος γιατρός.

«Ένα βρεφούδι αρρώστησε στην Άνδρο από γαστρεντερίτιδα. Όπως κι άλλα παιδιά. Το έτρεξαν στο Γαύριο, στο Μπατσί, εν τέλει στη Χώρα», ξεκινά την ανάρτησή του ο Αντώνης Λιάκος.

«Και σε ολόκληρο νησί δεν βρέθηκε τρόπος να διαγνωστεί το παιδί τί έχει, και να νοσηλευτεί», προσθέτει. «Κι έπρεπε οι γονείς να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα για να προλάβουν το καράβι, στην Αθήνα, στο Παίδων, όπου από τις 12 το μεσημέρι που έφτασαν, ο γιατρός το είδε στις 8 το βράδυ».

«Από την Άνδρο στην Αθήνα, και από κει μισή μέρα για να σε δει ο γιατρός στο Νοσοκομείο. Δεν χρειάζονται σχόλια. Εκεί κατάντησε η Ελλάδα», αναφέρει στη συνέχεια ο καθηγητής.

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«Κατά τα άλλα, στην Άνδρο έχει πολύ ωραίες εκθέσεις τέχνης και πανάκριβες διοργανώσεις. Ένα κέντρο υγείας με όλους τους γιατρούς και λειτουργικό δεν έχει. Οι γυναίκες πρέπει να τρέχουν στην Αθήνα για να ξεγεννήσουν, και οι μικρομάνες κάθε τόσο στο Παίδων για τα παιδιά τους. Τα ξέρω από πρώτο χέρι», καταλήγει.

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