Ο πατέρας του θύματος αποκάλυψε πως και στο παρελθόν τους είχαν καλέσει από νοσοκομείο γιατί η κοπέλα ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, σε μουσικό πάρτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πέρα από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

«Η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα»

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τους βρουν, να μην βρεθούν άλλα παιδιά σε αυτή τη θέση, άλλοι γονείς στη θέση μας. Ήταν φίλοι από το δημοτικό σε ιδιωτικό σχολείο. Με τον ίδιο τύπο πριν από τρία χρόνια, συνέβη πάλι το ίδιο. Πάλι μας κάλεσαν από το Ιπποκράτειο με την κόρη μας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση», τόνισε ο Κωνσταντίνος Αδάμ, πατέρας της 20χρονης, που έχασε τη ζωή της.

«Μία νέα κοπέλα, ένας νέος άνθρωπος χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες. Η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα. Η μοναχοκόρη χάθηκε. Πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι γι’ αυτή την υπόθεση», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα- το πρωί της ίδιας μέρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.