Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς.

Πιο συγκεκριμένα:

Από τις 07:00 της Πέμπτης (30/4) έως τις 06:00 της Δευτέρας (4/5) θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των ισόπεδων οδικών κόμβων Δεκελείας – Χαλκίδος – Αγ. Αναργύρων και Δεκελείας – Λαχανά – Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία.

Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λαχανά και της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Προύσης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Δεκελείας και της οδού Σμύρνης.

Αγ. Τριάδος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Δεκελείας και της οδού Χρ. Σμύρνης.

Αντίστοιχα, θα γίνει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αχαρνών και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Χαλκίδος, σε όλο το μήκος της.

Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.