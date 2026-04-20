Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 3 Μαΐου σε δρόμους της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 07:00 έως 11:00, στις περιοχές των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, ως εξής:

Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.

Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Αθηνών.

Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της λεωφ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λεωφ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφ. Αθηνών.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, στους κατωτέρω οδικούς άξονες Δήμου Αθηναίων, ως εξής: