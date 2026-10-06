Αστυνομικοί στη Σουηδία πυροβόλησαν έναν άνδρα έξω από το παλάτι στη Στοκχόλμη μετά από αναφορές ότι κυκλοφορούσε ένας ένοπλος.
Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, της Στοκχόλμης, Susanna Rinaldo είπε ότι ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα αλλά δεν απειλείται η ζωή του.
Δεν διευκρίνισε ωστόσο, τι είδος όπλου έφερε ο άνδρας.Πρόσθεσε πως το περιστατικό από πλευράς αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και διασαφήνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον για το κοινό.
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Σύμφωνα με την σουηδική εφημερίδα, Expressen, ο άνδρας πλησίασε τους φρουρούς του παλατιού κρατώντας μαχαίρι και ζητούσε να τον πυροβολήσουν.
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