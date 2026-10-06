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Σύμφωνα με την σουηδική εφημερίδα, Expressen, ο άνδρας πλησίασε τους φρουρούς του παλατιού κρατώντας μαχαίρι και ζητούσε να τον πυροβολήσουν.

Αστυνομικοί στη Σουηδία πυροβόλησαν έναν άνδρα έξω από το παλάτι στη Στοκχόλμη μετά από αναφορές ότι κυκλοφορούσε ένας ένοπλος.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, της Στοκχόλμης, Susanna Rinaldo είπε ότι ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα αλλά δεν απειλείται η ζωή του.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο, τι είδος όπλου έφερε ο άνδρας.Πρόσθεσε πως το περιστατικό από πλευράς αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και διασαφήνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον για το κοινό.

{https://x.com/ArinKarapet/status/2107516416475939298}

Σύμφωνα με την σουηδική εφημερίδα, Expressen, ο άνδρας πλησίασε τους φρουρούς του παλατιού κρατώντας μαχαίρι και ζητούσε να τον πυροβολήσουν.

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{https://x.com/Riksstudios/status/2107518209893011525}