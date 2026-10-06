Συναγερμός τα ξημερώματα για επεισόδιο στο Παγκράτι.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι, μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε περίπου στις 00:50, στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 20, 19 και 18 ετών.

Βρέθηκε πιστόλι και κάλυκας

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία. Από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλυκας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους περίπου 22 εκατοστών. Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες, ηλικίας 20 και 18 ετών, κατηγορούνται για συνέργεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.