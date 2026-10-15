Οι διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς στη Σουηδία δεν ξεκαθάρισαν το μετεκλογικό πολιτικό τοπίο.

Σε πολιτική αβεβαιότητα παραμένει η Σουηδία, καθώς το Κοινοβούλιο της χώρας απέρριψε την Πέμπτη (15/10) την προσπάθεια της επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η εξέλιξη ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη και αφήνει ανοιχτό το ζήτημα για το ποιος θα αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, τα τέσσερα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης εξασφάλισαν συνολικά την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην Άντερσον για τη θέση της πρωθυπουργού. Ωστόσο, μεταξύ τους διαφωνίες σχετικά με τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης δεν έχουν επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας.

Η αντιπολίτευση συγκέντρωσε 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Ουλφ Κρίστερσον. Παρά το μικρό προβάδισμα, η συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμένει δύσκολη.

Άκαρπη η πρώτη ψηφοφορία

Η σημερινή ψηφοφορία ήαν η πρώτη από μία σειρά έως και τεσσάρων κοινοβουλευτικών αναμετρήσεων για την ανάδειξη πρωθυπουργού, πριν καταστεί υποχρεωτική η προκήρυξη νέων εκλογών.

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Υπέρ της υποψηφιότητας της Άντερσον τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν κατά, παρά την προηγούμενη υποστήριξή τους στο πρόσωπό της ως υποψήφιας πρωθυπουργού.

Μετά την ψηφοφορία, η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε αντιληφθεί από το βράδυ των εκλογών πως η διαδικασία θα απαιτούσε χρόνο και ότι πιθανότατα θα χρειάζονταν περισσότερες από μία ψηφοφορίες για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού.

Στο προσκήνιο ο Ουλφ Κρίστερσον

Επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η ανάθεση της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης στον Ουλφ Κρίστερσον, επικεφαλής των Μετριοπαθών, του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας μετά τους Σοσιαλδημοκράτες.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναμένεται να του δώσει την ευκαιρία να διερευνήσει εάν μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο Κρίστερσον θα καταφέρει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Εάν η προσπάθειά του δεν αποδώσει, η διαδικασία ενδέχεται να επιστρέψει στην Άντερσον, η οποία θα μπορούσε να κληθεί εκ νέου να αναζητήσει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Έτσι, παρά το εκλογικό προβάδισμα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, οι διαφωνίες για τη σύνθεση της κυβέρνησης εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο, παρατείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική ηγεσία της Σουηδίας.