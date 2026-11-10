Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 23

Η Στέλλα καταφέρνει να ξεπεράσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στον Αλέκο και την Ξένια, όμως η καχυποψία δεν έχει σβήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ίδια στιγμή, εκείνη και η μητέρα της κάνουν ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα πιο κοντά, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του Στράτου.

{https://www.youtube.com/watch?v=BrfXXVm0d-Q}

Ο Μιχάλης και η Ρένα οδηγούνται σε οριστική ρήξη, ενώ ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή του και ζητά να μπει στις δουλειές του πατέρα του.

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Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα παίρνει νέα τροπή: ο Πασχάλης συνδέει το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και το όπλο με τον Γιάννη Κεχαγιά, ενώ η κάλυψη του

Παύλου κινδυνεύει από τον Μίλτο. Και καθώς η Δίωξη επιχειρεί να απομακρύνει τις υποψίες από τη Στέλλα, ένα απρόσεκτο φιλί με τον Άρη απειλεί να αποκαλύψει την κρυφή τους σχέση.

{https://www.youtube.com/watch?v=DcOSExZUuUs}