Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές επέλεξαν τη Θεανώ Φωτίου για εκπρόσωπό τους στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα εισαχθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027.

Όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, θα γίνουν δύο συνεδριάσεις στην Επιτροπή, με την επόμενη να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, εξέλεξαν σήμερα τη βουλευτή, Θεανώ Φωτίου, πρώην αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να τους εκπροσωπεί κατά τη νέα Κοινοβουλευτική Σύνοδο, στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Ειδικότερα, σε σύνολο 47 ανεξάρτητων βουλευτών που ανταποκρίθηκαν στην σχετική επιστολή του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, 19 επέλεξαν την κ. Φωτίου, 15 πρότειναν τον Κώστα Μπάρκα, 12 τον Παύλο Σαράκη που ήταν μέχρι πρότινος εκπρόσωπος των ανεξάρτητων και 11 την Αρετή Παπαϊωάννου.

Η κ. Παπαϊωάννου εξελέγη αναπληρωματικό μέλος, συγκεντρώνοντας 11 θετικές γνώμες έναντι 5 της Πέτης Πέρκα.