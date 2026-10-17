Συναγερμός στις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική όταν εντοπίστηκε δοχείο, που αντιστοιχεί σε επικίνδυνο υλικό, σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και συγκεκριμένα για αναθυμιάσεις από δοχείο εντός κάδου απορριμμάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν το δοχείο, στο οποίο αναγραφόταν, ονομασία που αντιστοιχεί σε επικίνδυνο υλικό, και το ανέσυραν από τον κάδο, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών. Στη συνέχεια αυτό παρελήφθη από ομάδα ειδικών.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και Ειδική Ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.