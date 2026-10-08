Οι δύο πλευρές διερευνούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream - Τα εμπόδια και η γερμανική αντίδραση.

Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες για την είσοδο Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream, μέσω των οποίων πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μεταφερόταν φυσικό αέριο στη Γερμανία, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters.

Στις συζητήσεις συμμετείχε ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και ο Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Κούσνερ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θεωρεί ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε σε Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου.

Ντμίτριεφ και Κούσνερ έχουν συναντηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη. Δύο από τις πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό οι δύο άνδρες συζήτησαν για τον Nord Stream στις συγκεκριμένες συναντήσεις, ωστόσο το ζήτημα παραμένει στην ατζέντα.

«Οποιεσδήποτε συμφωνίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τη Ρωσία με την DFC (αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα) και το υπουργείο Οικονομικών και θα πρέπει να είναι προς όφελος των Αμερικανών φορολογουμένων και επιχειρήσεων», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς για τις συζητήσεις σχετικά με τους αγωγούς.

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Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι «δεν έχουν γίνει πρόσφατα συζητήσεις για τον Nord Stream».

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης των ρωσικών πωλήσεων φυσικού αερίου στη Γερμανία, συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους των αμερικανικών υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών για να συζητήσουν πιθανές ενεργειακές πρωτοβουλίες ΗΠΑ-Ρωσίας. Εκπρόσωπός του αρνήθηκε να σχολιάσει.

Δεν είναι σαφές πόσο ενδιαφέρεται η Ουάσινγκτον για την επανέναρξη των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη καταναλώτρια ενέργειας στην Ευρώπη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, δεδομένων των εμποδίων, μια τέτοια συμφωνία είναι απίθανο να προχωρήσει μεσοπρόθεσμα. Οι αγωγοί Nord Stream υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, γεγονός που καθιστά παράνομη την επανεκκίνησή τους.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να άρει ή να χαλαρώσει τις αμερικανικές κυρώσεις, όμως αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, αυτό θα γίνει δυσκολότερο.

«Nein» από Γερμανία

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων απέναντι στη Ρωσία, αναμένεται να αντιταχθούν σθεναρά στην επαναλειτουργία του Nord Stream.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας δήλωσε ότι ο Nord Stream και το ρωσικό φυσικό αέριο υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και πως η Γερμανία έχει βρει εναλλακτικές πηγές. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία των αγωγών θα απαιτούσε κυβερνητική έγκριση, κάτι που δεν επιθυμεί το Βερολίνο.

Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία προμηθευόταν περισσότερο από το ήμισυ του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία μέσω των δύο αγωγών Nord Stream. Οι αγωγοί τέθηκαν εκτός λειτουργίας αφού η Μόσχα περιόρισε τις προμήθειες προς την Ευρώπη και καταστράφηκαν σε μια σειρά υποθαλάσσιων εκρήξεων τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τα εμπόδια

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον διεξάγονται σε κλίμα βαθιάς ευρωπαϊκής δυσπιστίας απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας.

Νωρίτερα φέτος, οι επικεφαλής πέντε ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο και πως χρησιμοποιεί τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να προωθήσει επιχειρηματικές συμφωνίες.

Οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παρόχους στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, βρίσκονται στο ναδίρ. Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι διεξάγει συστηματική εκστρατεία υβριδικών επιθέσεων.

Ορισμένοι Γερμανοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι επιχειρηματικές συμφωνίες θα ενίσχυαν τη Μόσχα ενώ συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αυτό κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια βρώμικη συμφωνία που θα κοστίσει ακριβά στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γερμανός βουλευτή Μίχαελ Κέλνερ, που ήταν αρμόδιος για την ενεργειακή πολιτική της χώρας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι θα μοιραστούν τα κέρδη», πρόσθεσε.

Η γερμανική κυβέρνηση αντιτίθεται στην επαναλειτουργία του αγωγού, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το δημοφιλέστερο πολιτικό κόμμα της χώρας, τάσσεται υπέρ.

Ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί στις αρχές του επόμενου έτους με την ηγεσία του AfD, προκειμένου να συζητήσουν την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου.

Ωστόσο, τόσο η πώληση μεριδίου στην εταιρεία που ελέγχει τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream σε Αμερικανό επενδυτή όσο και η επανέναρξη της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προσκρούουν σε σημαντικά εμπόδια.

Η εταιρεία ανήκει κατά 51% στον ρωσικό κρατικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, ενώ το υπόλοιπο 49% μοιράζεται μεταξύ δύο γερμανικών εταιρειών, μιας γαλλικής και μιας ολλανδικής.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, οι δύο Γερμανοί μέτοχοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τις συμμετοχές τους, ώστε να διασφαλίσουν τη γερμανική επιρροή σε περίπτωση που η Gazprom πουλήσει το μερίδιό της.

Λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις στη Μόσχα, ο Κούσνερ δήλωσε στο Κίεβο ότι είχε συνομιλήσει με Ευρωπαίους αξιωματούχους για το πώς ο πόλεμος έχει αυξήσει τις τιμές της ενέργειας, προωθώντας την ιδέα «συμφωνιών ευημερίας» που θα ενθαρρύνουν την ειρήνη και θα δίνουν στους ηγέτες «κάτι για να προσβλέπουν».

Μια συμφωνία για το φυσικό αέριο θα ικανοποιούσε το Κρεμλίνο, αλλά θα δίχαζε τη γερμανική κοινή γνώμη, η οποία είναι ήδη διχασμένη ως προς την αγορά ρωσικής ενέργειας. Θα προκαλούσε επίσης αντιδράσεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, που θεωρούνται πιο ευάλωτες απέναντι στη Ρωσία και απορρίπτουν την ενεργειακή συνεργασία μαζί της.

Η Πολωνία παρακολουθεί τις συζητήσεις για την επαναλειτουργία του αγωγού, αλλά παραμένει κατηγορηματικά αντίθετη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Κούσνερ και ο Ντμίτριεφ έχουν συζητήσει και την πώληση μιας σειράς επιχειρήσεων της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας Lukoil στην Ευρώπη και αλλού, από διυλιστήρια πετρελαίου έως πρατήρια καυσίμων, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Βάσει του σχεδίου, κοινοπραξία της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC και επενδυτών από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αγόραζε τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι αμερικανικές αρχές θα ήραν τις κυρώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Στην περίπτωση της Lukoil, ο Στιβ [Γουίτκοφ] και ο Τζάρεντ [Κούσνερ] συνεργάστηκαν με την DFC για να διαπραγματευτούν μια σημαντική προκαταβολή και συμμετοχή των ΗΠΑ στα κέρδη», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Lukoil και η Gazprom δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Reuters