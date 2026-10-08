Η δήλωση είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο X, ενώ οι αντιδράσεις ήταν ευρείες ακόμη και εντός του στρατοπέδου των Δημοκρατικών.

Η δήλωση του δημάρχου Ζόραν Μαμντάνι για την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ προκάλεσε οργή την Τετάρτη - και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαμντάνει ασκεί διαχρονικά κριτική στο Ισραήλ και υπήρξε ιδιαίτερα σφοδρός στην καταδίκη της μεταχείρισης των Παλαιστινίων μετά την επίθεση του 2023. Ωστόσο, η επετειακή του δήλωση προκάλεσε ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις εξαιτίας της ημέρας, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι την 7η Οκτωβρίου «θα έπρεπε να αποφεύγεται η διχαστική ρητορική».

Ο Μαμντάνι ξεκίνησε τη δήλωσή του καταδικάζοντας την επίθεση της Χαμάς ως «φρικιαστικό έγκλημα πολέμου», αλλά στη συνέχεια αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της στο να χαρακτηρίσει τη στρατιωτική εκστρατεία που ακολούθησε από το Ισραήλ ως γενοκτονία.

«Τα βάσανα δεν ξεκίνησαν ούτε τελείωσαν εκείνη την ημέρα», έγραψε για την 7η Οκτωβρίου 2023. «Αντίθετα, συνεχίστηκαν μέσω της συνεχούς γενοκτονίας της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα, στην οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 74.000 Παλαιστίνιους - συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 21.000 παιδιών».

{https://x.com/NYCMayor/status/2107813239585120609}

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Η δήλωση είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο X - ενώ οι αντιδράσεις ήταν ευρείες, με καταδίκες ακόμη και από ορισμένους συναδέλφους του Δημοκρατικούς που έχουν διαφορετικές απόψεις για τη σύγκρουση.

Για παράδειγμα, ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη και εξαιρετικά προσβλητική»: «Υπάρχουν 364 ημέρες τον χρόνο για να εστιάσει κανείς σε αυτό. Η σημερινή είναι μια ημέρα που θα έπρεπε απλώς να επικεντρωθεί σε αυτό που, κατά κοινή ομολογία, ήταν μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε στο Politico ο Goldman, ο οποίος είναι Εβραίος.

«Αυτό που έκανε η δήλωση του δημάρχου ήταν να κατηγορήσει τους Ισραηλινούς για την επίθεση που υπέστησαν πριν από τρία χρόνια. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς πραγματικά για τη σύγκρουση και για όσα συνέβησαν είτε μετά είτε πριν, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την απόδοση ευθυνών στα θύματα».

Η θέση που δίχασε τους Δημοκρατικούς

Ο Μαμντάνι ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα μέσα από τον φιλοπαλαιστινιακό ακτιβισμό, ενώ οι επικρίσεις του κατά του Ισραήλ συσπείρωσαν τμήματα της εκλογικής του βάσης στην περσινή του ανάδειξη στη δημαρχία. Πρόκειται για μια τάση που αντανακλάται και στην εθνική πολιτική σκηνή, με τους Δημοκρατικούς σε όλη τη χώρα να διατυπώνουν όλο και πιο αρνητικές απόψεις για τον σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη στρατιωτική εκστρατεία της κυβέρνησής του στη Γάζα.

Ο Γκόλντμαν δεν ήταν ο μόνος που επέκρινε τον δήμαρχο για τη δήλωση της 7ης Οκτωβρίου.

Συντηρητικοί επικριτές από όλο τον κόσμο αντέδρασαν επίσης γρήγορα, συμπεριλαμβανομένων ισραηλινών κυβερνητικών αξιωματούχων και της κυβερνήτριας του Αρκάνσας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς. Ο πατέρας της Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης του Τραμπ στο Ισραήλ, έγραψε στο X ότι η δήλωση του δημάρχου ήταν ένα «αηδιαστικό παραλήρημα», παρόμοιο με το να καταδικάζει κανείς την αμερικανική στρατιωτική απάντηση μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Το γραφείο του Μαμντάνι αρνήθηκε να σχολιάσει το κύμα των αντιδράσεων. Ο ίδιος αρνείται ότι τρέφει αντισημιτικές απόψεις και επικαλείται την απόφασή του να αυξήσει τη δημοτική χρηματοδότηση για προγράμματα πρόληψης εγκλημάτων μίσους, υποστηρίζοντας ότι παραμένει πιστός στις δεσμεύσεις του για καταπολέμηση των επιθέσεων κατά των Εβραίων.

Εξέχουσες εβραϊκές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, εκφράζουν σχεδόν συνεχή οργή για την κριτική του δημάρχου προς το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι έχει αναζωπυρώσει τον αντισημιτισμό και τα εγκλήματα μίσους κατά των ντόπιων Εβραίων.

Σημειώνεται πως η ρητορική του Μαμτνάνι διαφοροποιήθηκε από εκείνη πιο μετριοπαθών Δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη, όπως η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ, η οποία ύψωσε μια ισραηλινή σημαία πάνω από το Καπιτώλιο της Πολιτείας στο Άλμπανι και εξέδωσε δήλωση εστιασμένη αποκλειστικά στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Όμως το μήνυμα του δημάρχου ήταν συνεπές με τις απόψεις του για τη σύγκρουση - μια θέση που βοήθησε να συσπειρωθούν οι νέοι ψηφοφόροι τους ώστε να τον υποστηρίξουν στις περσινές προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, στις οποίες νίκησε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, και ιδιαίτερα οι Δημοκρατικοί, αποστασιοποιούνται από την ισραηλινή κυβέρνηση και την οικονομική στήριξη των ΗΠΑ προς αυτήν, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα εισέρχεται στο τέταρτο έτος του. Παράλληλα, αριστεροί υποψήφιοι στις προκριματικές εκλογές της Νέας Υόρκης κατέστησαν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε κορυφαίο κριτήριο, γεγονός που οδήγησε τον βουλευτή Αντριάνο Εσπαλιάτ να χάσει την επανεκλογή του από τη Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ, μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA) που είχε την υποστήριξη του Μαμντάνι.

Η δήλωση του δημάρχου ήταν επίσης γενικά ευθυγραμμισμένη με άλλες προσωπικότητες της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς που είναι στενός σύμβουλος του δημάρχου.

«Όπως κάθε χώρα που αντιμετωπίζει μια τρομοκρατική επίθεση, το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να καταδιώξει τη Χαμάς», ανέφερε σε δήλωσή του ο Σάντερς, ο οποίος είναι Εβραίος. «Η κυβέρνηση Νετανιάχου, ωστόσο, δεν διεξήγαγε πόλεμο μόνο εναντίον της Χαμάς. Διεξήγαγε μια γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα».

Αυτοί που τον κατηγορούν ότι δεν ήταν αρκετά επιθετικός με το Ισραήλ

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν στελέχη της Αριστεράς, τα οποία θεωρούν ότι ο Μαμντάνι δεν πήγε αρκετά μακριά, ενώ το βράδυ της Τετάρτης, περίπου 200 διαδηλωτές κατά του Ισραήλ, ορισμένοι φορώντας κορδέλες της Χαμάς και ανεμίζοντας σημαίες της Χεζμπολάχ, συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο για να καταγγείλουν τον Μαμντάνι για αυτό που θεωρούν ως προδοσία της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Αρκετοί διαδηλωτές που μίλησαν στο Politico δήλωσαν ότι ψήφισαν τον Μαμντάνι πέρυσι, αλλά δεν θα τον υποστηρίξουν για επανεκλογή επειδή είναι απογοητευμένοι που δεν απέλυσε την αρχηγό της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Τζέσικα Τις, που αυτοπροσδιορίζεται ως σιωνίστρια, ούτε σταμάτησε ορισμένες τοπικές συναγωγές από το να φιλοξενούν εκδηλώσεις που προωθούν πωλήσεις γης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Δήμαρχε Μαμντάνι, δεν μπορείς να κρυφτείς», φώναζε το πλήθος σε κάποιο σημείο. «Σε κατηγορούμε για γενοκτονία».