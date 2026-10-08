Κούσνερ και Ντμίτριεφ συμμετέχουν στις επαφές για τους αγωγούς Nord Stream.

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας βρίσκονται σε εξέλιξη για την πιθανή είσοδο Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters. Στις συνομιλίες συμμετέχουν ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ενώ το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των αγωγών προκαλεί αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής αμερικανικών κεφαλαίων στους αγωγούς Nord Stream, μέσω των οποίων μεταφερόταν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Nord Stream: Συναντήσεις Κούσνερ- Ντμίτριεφ σε Μόσχα και Νέα Υόρκη

Στις επαφές συμμετέχουν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, καθώς και ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου.

Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη. Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιον βαθμό συζητήθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο, πηγές αναφέρουν ότι το Nord Stream παραμένει στην ατζέντα.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την προσέγγιση του Κούσνερ, ο οποίος θεωρεί ότι οι επιχειρηματικές συμφωνίες μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικά κίνητρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μια πιθανή συμφωνία θα επέτρεπε σε Αμερικανούς επενδυτές να αποκομίσουν κέρδη από τη μελλοντική μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Ρωσίας, αμερικανικής Αναπτυξιακής Χρηματοδοτικής Εταιρείας (DFC) και υπουργείου Οικονομικών, με γνώμονα τα συμφέροντα των Αμερικανών φορολογουμένων και επιχειρήσεων.

Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατες συζητήσεις για το Nord Stream.

Δύσκολη η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου

Ο Ντμίτριεφ, που υποστηρίζει την επανέναρξη των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, συναντήθηκε τον προηγούμενο μήνα με εκπροσώπους των αμερικανικών υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών για πιθανές ενεργειακές συνεργασίες.

Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου θεωρείται δύσκολη, καθώς οι αγωγοί υπόκεινται σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι μια συμφωνία είναι απίθανη μεσοπρόθεσμα.

Η γερμανική κυβέρνηση αντιτίθεται στην επαναλειτουργία των αγωγών, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, η Γερμανία προμηθευόταν περισσότερο από το μισό φυσικό της αέριο από τη Ρωσία. Οι αγωγοί τέθηκαν εκτός λειτουργίας το 2022 και υπέστησαν σοβαρές ζημιές από υποθαλάσσιες εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Ο Γερμανός βουλευτής Μίχαελ Κέλνερ προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια για την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι Αμερικανοί και Ρώσοι θα μοιράζονταν τα οικονομικά οφέλη.

Αντίθετα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υποστηρίζει την επαναλειτουργία του Nord Stream, ενώ ο Ντμίτριεφ σχεδιάζει επαφές με την ηγεσία της.

Πρόσθετο εμπόδιο αποτελεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγωγών, καθώς η Gazprom ελέγχει το 51%, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Η αντίδραση του Τζέφρι Πάιατ

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Τζέφρι Πάιατ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιου για τους ενεργειακούς πόρους, στις πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή Αμερικανών επενδυτών στους αγωγούς Nord Stream.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πάιατ χαρακτήρισε τις σχετικές εξελίξεις «ντροπιαστικές», τονίζοντας ότι βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ντροπή. Και σε βαθιά αντίθεση με τα αμερικανικά στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του.

{https://x.com/geoffpyatt/status/2108168101774942670}