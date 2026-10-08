«Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν διαπραγματευτές από την Ουκρανία την Παρασκευή και το Σάββατο σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία ακόμα προσπάθεια για την ανεύρεση επίλυσης στον πόεμο με τη Ρωσία.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί αύριο στις ΗΠΑ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους. Τόνισε επίσης ότι «υπολογίζει επίσης στη συμμετοχή μιας ευρωπαϊκής ομάδας».

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη αμερικανική πηγή, η συνάντηση θα γίνει στο Μαϊάμι, και θα συζητηθούν νέες ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ουκρανική ομάδα θα συμπληρώνει ο διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, με τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και δύο άλλους αξιωματουχους, τον Σέρχι Κισλίτσια και τον Νταβίντ Αραχάμια.

Οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης βρίσκονταν σε τέλμα από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά επαναλήφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

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Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ μετέβησαν τον Σεπτέμβριο στη Μόσχα και στο Κίεβο αλλά οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών δεν έχουν ξαναρχίσει ακόμη.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108211795974340991}

Στο πλαίσιο αυτό ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μίλησε σήμερα για το υφιστάμενο «αδιέξοδο στην πολύ επικίνδυνη» σύγκρουση, εκτιμώντας πως «ένα από τα στρατόπεδα ή και τα δύο, θα κλιμακώσουν αυτό που κάνουν για να προσπαθήσουν να κάμψουν τον αντίπαλο και να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο».

Μετά από μία άκαρπη εκστρατεία πληγμάτων «40 ημερών» που είχε στόχο να προκαλέσει την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, η Ουκρανία κι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της τάσσονται πλέον υπέρ μιας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα και στη θάλασσα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα μια τέτοια πρόταση.

ΕΕ και ΝΑΤΟ στη συνάντηση

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις συζητήσεις με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιβματούχους που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε «νέες ιδέες» για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε «προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» και σε «ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο».

Παράλληλα, το Reuters επικαλούμενο ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανικό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

«Ναι, συμφωνούμε μαζί του», δήλωσε ο Πεσκόφ στο περιθώριο συνόδου των ηγετών των πρώην σοβιετικών κρατών στο Τουρκμενιστάν. Εξαρτάται από τους διπλωμάτες να βρουν τρόπους για να προχωρήσουμε προς την ειρήνη, πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ κατηγόρησε τις κινήσεις Ζελένσκι ότι έτσι «υποδεικνύει απολύτως την απροθυμία και την απροετοιμασία της Ουκρανίας να ακολουθήσει οποιουσδήποτε ειρηνικούς δρόμους».

{https://x.com/RT_Russia_/status/2108285633064247480}