Το USS Abraham Lincoln είχε σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Στο Σαν Ντιέγκο επέστρεψε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετικά παρατεταμένη ανάπτυξη που διήρκησε πάνω από 10 μήνες και συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

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Το αεροπλανοφόρο κατέφθασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο, αφού είχε αναχωρήσει από την Καλιφόρνια στα τέλη Νοεμβρίου. Το USS Abraham Lincoln, η ναυαρχίδα του αμερικανικού στόλου, έμεινε στη θάλασσα για 256 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να «δέσει» σε κάποιο λιμάνι, περίοδος που προκάλεσε έντονο προβληματισμό σχετικά με την κατάσταση του πληρώματος.

Η παρατεταμένη παραμονή στη θάλασσα έγινε ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας των προβλημάτων ανεφοδιασμού. Οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι περιορισμοί στις διαθέσιμες βάσεις ανεφοδιασμού επηρέασαν την τροφοδοσία του πλοίου, με οικογένειες μελών του πληρώματος να κάνουν λόγο για ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής, προβλήματα στις εγκαταστάσεις και μεγάλη κόπωση.

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Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αρχικά υποβάθμισε ορισμένες από τις αναφορές, ωστόσο αργότερα αναγνώρισε ότι υπήρξαν δυσκολίες στον ανεφοδιασμό. Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού Χανγκ Κάο, για ένα διάστημα οι επιλογές γευμάτων περιορίστηκαν, ενώ οι παραδόσεις ειδών υγιεινής καθυστέρησαν λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για την ψυχική υγεία των ναυτών. Το Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι οκτώ μέλη της ομάδας μάχης επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, γεγονός που ανέδειξε το βαρύ ψυχολογικό κόστος μιας τόσο μεγάλης παραμονής σε εμπόλεμη ζώνη.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το USS Abraham Lincoln κατέπλευσε στο λιμάνι της Πατάγια, στην Ταϊλάνδη. Εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου έδειξαν τις φθορές και την ταλαιπωρία που είχε υποστεί το αεροπλανοφόρο.

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Παρά τις δυσκολίες, το USS Abraham Lincoln και η ομάδα μάχης του συμμετείχαν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η ομάδα πραγματοποίησε περισσότερες από 3.600 πολεμικές αποστολές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν σημαντικές ποσότητες πυρομαχικών και καταστράφηκαν ιρανικά στρατιωτικά μέσα.

O Χέγκσεθ επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο λίγο πριν από την επιστροφή του στις ΗΠΑ και απένειμε στο USS Abraham Lincoln και στα πλοία της ομάδας μάχης την Presidential Unit Citation, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που μπορεί να λάβει στρατιωτική μονάδα για δράση σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Η επιστροφή του Lincoln δεν σημαίνει πάντως ότι η αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή τερματίζεται. Άλλα αμερικανικά αεροπλανοφόρα έχουν αναλάβει ή προετοιμάζονται να αναλάβουν αποστολές στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον διατηρεί σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή.