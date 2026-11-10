Μια ιστορία από το χωριό, που αντικατοπτρίζει τα… ελληνοτουρκικά.

Σε μια επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου, πριν από πολλά - πολλά χρόνια υπήρχε ένα μπακάλικο. Το κεντρικό μαγαζί του χωριού που ήταν ένα παντοπωλείο με όλα τα προϊόντα.

Μπαίνει η κ. Γιώργαινα (πάντα με το όνομα του άνδρα) και ζητάει ένα κομμάτι μπακαλιάρο. Πήρε τον μπακαλιάρο και ζήτησε από τον παντοπώλη να της γράψει και μια συνταγή για το κουρκούτι.

Την έγραψε ο παντοπώλης, τύλιξε τον μπακαλιάρο σε μια εφημερίδα και της τον έδωσε.

Στο δρόμο για το σπίτι όμως ένας σκύλος της άρπαξε τον υγράλατο (παστό μπακαλιάρο) και πήρε δρόμο. Μια γειτόνισσα όμως, φώναζε στην Γιώργαινα «τον μπακαλιάρο, τον μπακαλιάρο… τρέξε».

Και η Γιώργαινα της απάντησε: «Τι να τον κανει βρε… δεν έχει την συνταγή… ».

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Αυτό μας ήρθε στο μυαλό όταν διαβάσαμε τις διπλωματικές πηγές σε απάντηση της NAVTEX… συγκατάθεσης της Τουρκίας.

Κ.Σ.