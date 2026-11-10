«Την ευθύνη των παρακολουθήσεων είχε ο ανιψιός του πρωθυπουργού, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, για λογαριασμό του πρωθυπουργού. Ο οποίος ανιψιός του πρωθυπουργού βγαίνει και μας λέει ότι έφαγε τη σφαίρα, με όρους μαφίας το είπε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ο ίδιος τα είπε. Έφαγε τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό», ήταν τα λόγια του κ.Τσίπρα.

Να «στριμώξει στα σχοινιά» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας στο επίκεντρο της κριτικής του τη διαφθορά και την ακρίβεια, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ήπειρο ήταν ιδιαίτερα σκληρός στην κριτική του εναντίον της κυβέρνησης, επαναφέροντας τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον πρωθυπουργό.

Την ίδια στιγμή, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός και για τη στάση απέναντι στην Τουρκία, στην υπόθεση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Τουρκία, υποστηρίζοντας πως η εξωτερική πολιτική του κ.Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά.

Μέτωπο με αιχμή διαφθορά και ακρίβεια - Επιστροφή του «αρχιερέα»

Η βασική εντύπωση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία την τελευταία επταετία, είναι πως η διαφθορά είναι πανταχού παρούσα. Επομένως, δεν είναι καθόλου παράλογο που ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να καταστήσει αυτή τη συνθήκη ως ένα από τα βασικά του αντιπολιτευτικά επιχειρήματα.

Δεν φαίνεται, μάλιστα, σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να χαμηλώσει τους τόνους της κριτικής του. Κατέστη απόλυτα σαφές, όταν στο περιθώριο της περιοδείας του στην Ήπειρο, επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ITV.

«Γιατί αναρωτιέται κανείς όταν μιλώ για τον αρχιερέα της διαφθοράς, τον κύριο Μητσοτάκη; Αυτός δεν είναι που επινόησε το επιτελικό κράτος και μας είπε ότι τα πάντα πια θα ελέγχονται από την κορυφή υπό τη δική του, του πρωθυπουργού δηλαδή εποπτεία και ευθύνη;», σημείωσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

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Για να φτάσει, όμως, στην επανάληψη της φράσης που την προηγούμενη εβδομάδα «πυροδότησε» την εκτός ορίων σύγκρουση με το Μαξίμου, προχώρησε σε έναν ολόκληρο συλλογισμό τον οποίο και ανέπτυξε.

«Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά, και δεν είναι κάτι το οποίο λέω εγώ σήμερα ως πολιτικός αντίπαλος (..) Το λένε οι πολίτες σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών διαπιστώνει ότι η χώρα έχει ως μέγιστο το πρόβλημα της διαφθοράς, πάνω από 90% το λέει αυτό, ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να το στηρίξει, δεν έμεινε μόνο στις αποκαλύψεις των τελευταίων εβδομάδων, αλλά έκανε σύνδεση και με το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Την ευθύνη της οποίας παρακολούθησης είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο ανιψιός του πρωθυπουργού, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, για λογαριασμό του πρωθυπουργού. Ο οποίος ανιψιός του πρωθυπουργού βγαίνει και μας λέει ότι έφαγε τη σφαίρα, με όρους μαφίας το είπε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ο ίδιος τα είπε. Έφαγε τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό», ήταν τα λόγια του κ.Τσίπρα.

Από τη στιγμή που βρέθηκε στην Ήπειρο, μια περιοχή που βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε εκ των πραγμάτων στη συζήτηση. Μιλώντας σε συγκέντρωση μελών και φίλων της ΕΛΑΣ, στην Ελεούσα, ο κ.Τσίπρας θέλησε να δείξει πως στις εκλογές θα συγκρουστούν δύο διαφορετικοί κόσμοι.

«Και λέω πολύ συχνά όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Είναι η Ελλάδα της παραγωγής και της δημιουργίας που δεινοπαθεί και είναι και η Ελλάδα των βολεμένων, της λαμογιάς που παίρνουν Φεράρι από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα του φραπέ και του χασάπη, που ζει εις βάρος της Ελλάδας του μόχθου και της δημιουργίας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Μετωπική για τα εθνικά

Από εκεί πέρα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα εθνικά θέματα, με αφορμή τη πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στο ITV.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Αθήνα έχει φτάσει στο σημείο να εξαρτά την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από τη συναίνεση της Άγκυρας, εξέλιξη που χαρακτήρισε «μείζονα υποχώρηση».

«Η Τουρκία έχει μετατραπεί και με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον χωροφύλακα της περιοχής», ανέφερε. Υπενθύμισε ότι πριν από δύο χρόνια είχε παρεμποδιστεί το ιταλικό πλοίο στην Κάσο και συνέδεσε το επεισόδιο με τη σημερινή γαλλική ρηματική διακοίνωση, μετά την εμπλοκή γαλλικής εταιρείας στο έργο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι για την πόντιση καλωδίου δεν απαιτείται ούτε ενημέρωση ούτε άδεια όμορων χωρών και τόνισε ότι η όδευσή του δεν περνά από τουρκική υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΖ. Διέκρινε, δε, την περίπτωση του καλωδίου από εκείνη ενός αγωγού που θα διερχόταν από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τον γαλλικό χειρισμό. Υπενθύμισε ότι σε συνέντευξή του στην Κρήτη, πριν από έναν μήνα, είχε προβλέψει πως η Γαλλία θα ζητούσε ουσιαστικά τη συναίνεση της Τουρκίας για να προχωρήσει το έργο. Έτσι, κατά την εκτίμησή του, η Αθήνα θα μπορούσε να επικαλεστεί ότι το αίτημα υποβλήθηκε από τη γαλλική πλευρά, ενώ η Άγκυρα θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι στην πράξη η Ελλάδα ζήτησε την άδειά της.

«Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον», τόνισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον EastMed, λέγοντας ότι όταν αποχώρησε από την κυβέρνηση βρισκόταν «στα σκαριά» η σύμπραξη Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν στην Ευρώπη. «Ο κύριος Μητσοτάκης θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», υπογράμμισε.