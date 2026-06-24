Προληπτικοί έλεγχοι υγείας για παιδιά σε προνομιακές τιμές.

Τα σχολεία έκλεισαν, όμως η προετοιμασία για τη νέα χρονιά μόλις ξεκίνησε. Με αφορμή την έναρξη των εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στην παιδική και εφηβική ηλικία, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών ελέγχων υγείας «Back to School» σε προνομιακές τιμές, έως 30 Οκτωβρίου 2026.

Τα πακέτα «Back to School» απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και έχουν ως στόχο την έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση των μαθητών πριν από το πρώτο κουδούνι, προσφέροντας στους γονείς τη σιγουριά που χρειάζονται για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά, στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στο 210 6862610 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-16:00), ή στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στα 2310 400463 & 2310 400464 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-15:00), καθώς και Online, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας ΕΔΩ.

Οι έλεγχοι υγείας περιλαμβάνουν:

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Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών:

Οφθαλμολογική και Παιδοκαρδιολογική εκτίμηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Triplex Καρδιάς, με χρήση ΕΟΠΥΥ με 65€*.

Χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ο έλεγχος παρέχεται με 95€*.

Χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ο έλεγχος παρέχεται με 95€*. Πακέτο επανόδου στην αθλητική δραστηριότητα, το οποίο περιλαμβάνει:

Παιδοορθοπαιδική εκτίμηση της ανάπτυξης του μυοσκελετικού συστήματος και του τρόπου βάδισης, Παιδοκαρδιολογική εκτίμηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Triplex Καρδιάς, με χρήση ΕΟΠΥΥ, με 65€.

Χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, ο έλεγχος παρέχεται με 95€*.

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό 3€ που προβλέπεται βάσει του Ν. 5102/2024 - άρθρ. 25 (ΦΕΚ Α΄55)

Tυμπανομετρία και Παιδο-ΩΡΛ εκτίμηση, για παιδιά από 0-5 ετών με 30€. Για παιδιά από 5-16 ετών συμπεριλαμβάνεται και ακοόγραμμα και παρέχεται με 40€.

Δερματολογική εκτίμηση με 25€.

Παιδοορθοπαιδική εκτίμηση για την ανίχνευση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης με 25€.

Έλεγχος Σωματικού Βάρους με εκτίμηση από παιδίατρο-ενδοκρινολόγο, με 40€. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω αξιολόγηση από διατροφολόγο, αυτή παρέχεται με 40€.







Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: