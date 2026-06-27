Οι ερευνητές ζητούν επείγουσα διερεύνηση των κινδύνων για τα μωρά από tablet, smartphone και άλλες ψηφιακές συσκευές.

Σοβαρές ανησυχίες για την επίδραση των οθονών στην ανάπτυξη των παιδιών κάτω των δύο ετών εγείρει νέα εκτενής επιστημονική μελέτη, η οποία καλεί σε άμεση επανεξέταση των οδηγιών για τη χρήση ψηφιακών συσκευών στη βρεφική ηλικία.

Η έρευνα, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες παγκοσμίως πάνω στο ζήτημα, σύμφωνα με τον Guardian, επισημαίνει ότι η τακτική και σκόπιμη έκθεση βρεφών και νηπίων σε tablet, smartphone και άλλες οθόνες μπορεί να συνδέεται με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής τους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πρώιμη χρήση οθονών ενδέχεται να επηρεάζει κρίσιμους τομείς, όπως η γλωσσική ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συναισθηματική σύνδεση με τους γονείς. Παράλληλα, καταγράφονται πιθανοί κίνδυνοι όπως υπερδιέγερση, δυσκολίες στον ύπνο, μειωμένος χρόνος σωματικού παιχνιδιού και αυξημένες πιθανότητες παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα βρέφη που περνούν χρόνο μπροστά σε οθόνες ενδέχεται να στρέφονται σε ψηφιακές συσκευές για ηρεμία και παρηγοριά, αντί να αναζητούν επαφή με τους γονείς ή τους φροντιστές τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά να αναθεωρηθούν οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Αν και οι περισσότερες συστάσεις ήδη προτείνουν την αποφυγή οθονών για παιδιά κάτω των δύο ετών, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι εξαιρέσεις –όπως η “κοινή χρήση οθόνης” για μάθηση ή επικοινωνία– μπορεί να παρερμηνεύονται από τους γονείς ως ασφαλείς πρακτικές.

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«Κανένα παιδί κάτω των δύο ετών δεν πρέπει να έχει τακτικό, σκόπιμο χρόνο μπροστά σε οθόνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η παθητική έκθεση είναι αναπόφευκτη στη σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά η πρόσθετη χρήση αυξάνει τους κινδύνους χωρίς ουσιαστικά οφέλη.

Οι ερευνητές ζητούν τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης κινδύνου για τη χρήση οθονών στη βρεφική ηλικία, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένη ευαλωτότητα στην ανάπτυξη.

Από την πλευρά τους, ειδικοί και πολιτικοί τονίζουν ότι οι γονείς δεν πρέπει να επιβαρύνονται με ενοχές, αλλά να υποστηρίζονται με σαφείς οδηγίες και πρόσβαση σε δομές ενημέρωσης για την πρώιμη παιδική ανάπτυξη.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι οι υπάρχουσες οδηγίες δεν αποσκοπούν στην αντικατάσταση της γονικής κρίσης, αλλά στη στήριξή της, αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.