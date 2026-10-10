Αυστηροί περιορισμοί για εφήβους.

Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά τη δημοσίευση σήμερα, 10 Οκτωβρίου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού.

Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανηλίκους και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Η επαλήθευση ηλικίας θα πραγματοποιείται κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της κρατικής ψηφιακής πύλης e-Devlet. Η διαδικασία θα επιβεβαιώνει μόνο την ηλικιακή κατηγορία του χρήστη, χωρίς να απαιτείται αποκάλυψη της ταυτότητάς του στις πλατφόρμες.

Αυστηροί περιορισμοί για εφήβους

Για τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη προβλέπεται ειδικό καθεστώς προστασίας.

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Οι λογαριασμοί τους θα είναι εξ ορισμού ιδιωτικοί, ενώ απαγορεύονται οι ζωντανές μεταδόσεις και οι εξατομικευμένες διαφημίσεις. Θα μπορούν να δέχονται μηνύματα μόνο από λογαριασμούς που ακολουθούν, ενώ οι λίστες ακολούθων τους δεν θα είναι ορατές σε τρίτους.

Οι γονείς θα μπορούν να ελέγχουν τις ρυθμίσεις, να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης και να εγκρίνουν πληρωμές.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι υπάρχοντες λογαριασμοί πρέπει να επαληθευτούν έως τις 31 Μαρτίου 2027. Όσοι ανήκουν σε παιδιά κάτω των 15 ετών θα κλείσουν.