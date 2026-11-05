Το ΤΕΕΜ έχει φτάσει στην οδό Ευελπίδων για να εξακριβώσει την ύποπτη βαλίτσα.

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Κυψέλης, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Ευελπίδων. Στο σημείο κινητοποιήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο και να διαπιστώσει εάν το αντικείμενο είναι επικίνδυνο. Για προληπτικούς λόγους, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου.

Έληξε ο συναγερμός για την ύποπτη βαλίτσα – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Ευελπίδων

Μετά τον έλεγχο από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και πλέον η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία ήρθη η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων.