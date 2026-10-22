H Airbnb ανέφερε ότι οι κανόνες βοηθούν τους ταξιδιώτες να κατανοήσουν τις προσδοκίες των οικοδεσποτών, ωστόσο η κοινότητα επεσήμανε ότι συχνά κατέληγαν να είναι περισσότερο μπερδευτικοί.

Η Airbnb προχώρησε σε τροποποίηση των κανόνων της προκειμένου να περιορίσει τις απαιτήσεις των οικοδεσποτών προς τους φιλοξενούμενους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καθαριότητα των καταλυμάτων.

Σύμφωνα με τις ενημερωμένες οδηγίες, οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον να ορίζουν έως επτά βασικούς κανόνες σπιτιού, διατηρώντας τη δυνατότητα να προσθέτουν και ορισμένα άλλα «λογικά» αιτήματα.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, οι επισκέπτες - οι οποίοι ήδη καταβάλλουν χρέωση καθαρισμού - δεν θα πρέπει εφεξής να καλούνται να εκτελούν εργασίες που συνήθως αναλαμβάνει ο επαγγελματίας καθαριστής, όπως το πλύσιμο των πιάτων ή η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα τεθούν σε ισχύ για όλες τις κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 20 Νοεμβρίου και μετά.

Σε δήλωσή της στο BBC, η Airbnb ανέφερε ότι οι κανόνες βοηθούν τους ταξιδιώτες να κατανοήσουν τις προσδοκίες των οικοδεσποτών, ωστόσο η κοινότητα επεσήμανε ότι συχνά κατέληγαν να είναι περισσότερο μπερδευτικοί. Για τον λόγο αυτό, ανασχεδιάστηκαν ώστε να είναι πιο ευδιάκριτοι και σαφείς, στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής που διατηρεί τα αιτήματα σε λογικά πλαίσια, χωρίς απρόοπτα για τους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τους νέους όρους, απαγορεύεται γενικά στους οικοδεσπότες να ζητούν από τους φιλοξενούμενους εργασίες που απαιτούν σημαντικό χρόνο ή κόπο, όπως η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του καταλύματος ή το πλύσιμο και η τοποθέτηση των πιάτων στα ντουλάπια. Εξαιρέσεις ενδέχεται να επιτραπούν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ο περιορισμός της διάρκειας του ντους σε περιοχές όπου ισχύουν τοπικοί περιορισμοί νερού λόγω λειψυδρίας.

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Στο εξής, οι κανόνες κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται σε πιο εμφανές σημείο κατά την κράτηση, ενώ θα περιλαμβάνονται και στις υπενθυμίσεις που λαμβάνουν οι επισκέπτες. Παράλληλα, η υπογραφή επιπλέον συμβολαίων θα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν το επιβάλλει ο νόμος ή οι κανόνες της πολυκατοικίας. Αν και οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν το δικαίωμα επιβολής χρηματικών προστίμων, διατηρούν τον έλεγχο των κανόνων τους, ενώ σε περίπτωση που κάποιο αίτημα παραβιάζει την πολιτική της πλατφόρμας, το σύστημα θα το επισημαίνει, δίνοντας στον οικοδεσπότη το δικαίωμα ένστασης.

Οι αλλαγές αυτές έρχονται ως απάντηση στα παράπονα που εκφράζουν εδώ και χρόνια οι ταξιδιώτες για παράλογες απαιτήσεις πριν από την αναχώρησή τους, την ίδια στιγμή που καλούνται να πληρώσουν υψηλές χρεώσεις καθαριότητας. Το θέμα πήρε πρόσφατα μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή βίντεο στο TikTok από Αμερικανούς οικοδεσπότες που επιθεωρούσαν εξονυχιστικά τα σπίτια τους μετά την αποχώρηση των επισκεπτών - κατηγορώντας τους ακόμα και για ένα τηλεχειριστήριο που δεν βρισκόταν στη σωστή του θέση - προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και πληθώρα σατιρικών βίντεο.