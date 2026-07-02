Oι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο έλεγχο και θα καλούνται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σαρωτικούς ελέγχους σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που διατίθενται μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb ξεκινά το υπουργείο Τουρισμού, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την τήρηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία αρχίζει με την τυχαία επιλογή 1.500 ακινήτων, τα στοιχεία των οποίων διαβιβάστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του υπουργείου και στη συνέχεια στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και διαχειριστών, με τις υπηρεσίες να καλούνται να διασφαλίσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο έλεγχο και θα καλούνται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον τα απαιτούμενα έγγραφα υποβληθούν εγκαίρως και κριθούν επαρκή, η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας δεν θεωρείται υποχρεωτική και επαφίεται στην κρίση των ελεγκτών.

Σε όσες περιπτώσεις αποφασιστεί επιτόπιος έλεγχος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν έγγραφη εντολή ελέγχου, η οποία εκδίδεται μετά από σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων. Παράλληλα, το υπουργείο προγραμματίζει διαδικτυακή σύσκεψη των υπηρεσιών με τη συμμετοχή της γενικής γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλικής (Βάσιας) Κουτσούκου, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Οι υποχρεώσεις των διαχειριστών, που θεσμοθετήθηκαν πέρυσι με πρωτοβουλία της υπουργού Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, προβλέπουν ότι τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό, αερισμό και σύστημα κλιματισμού. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για την κάλυψη πιθανών ζημιών ή ατυχημάτων που μπορεί να υποστούν οι φιλοξενούμενοι.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα μέτρα ασφαλείας. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να διαθέτουν πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ αντιηλεκτροπληξίας και τις προβλεπόμενες σημάνσεις διαφυγής.

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, προϋποθέσεις που πλέον αποτελούν βασικά κριτήρια για τη νόμιμη λειτουργία των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.