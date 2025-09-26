Τα νέα μέτρα για την βραχυχρόνια μίσθωση αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Από την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μπαίνουν κι επίσημα σε ισχύ τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την βραχυχρόνια μίσθωση, με το υπουργείο Τουρισμού να προαναγγέλλει ελέγχους και πρόστιμα της τάξης των 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την διευκρινιστική που δημοσίευθηκε πριν δύο 24ωρα, τίθενται για πρώτη φορά προδιαγραφές στα καταλύματα, που πρέπει πλέον να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, δηλαδή να προορίζεται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς. Τέτοιοι χώροι είναι τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μέτρα.

Ο χώρος πρέπει να είναι νόμιμος, να έχει δηλαδή οικοδομική άδεια και να είναι τακτοποιημένος βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ πρέπει να υπάρχει φυσικός αερισμός και φυσικό φωτισμός.

Περνώντας στις λοιπές προδιαγραφές, το κατάλυμα πρέπει να έχει:

Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, με νομίμως αδειοδοτημένη Ασφαλιστική Εταιρεία: από 70 ευρώ

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), στην οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακού: από 100 ευρώ

Κλιματιστικό ψύξης - θέρμανσης: από 250 ευρώ

Πυροσβεστήρας φορητός ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, τουλάχιστον 6 κιλών ανά 100 τ.μ: από 60 ευρώ

Αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού οροφής, οι οποίοι θα καλύπτουν τουλάχιστον τις επιφάνειες των υπνοδωματίων και της κουζίνας: από 20 εύρω

Φωτιστικό ασφαλείας ανά έξοδο, καθώς και σήμανση διαφυγής: από 15 ευρώ

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών, το οποίο θα πρέπει να φέρει επιγραφή στα ελληνικά και αγγλικά «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / FIRST AID KIT»: από 10 ευρώ

Κατάλογος με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης στα Ελληνικά και Αγγλικά: από 2 ευρώ.

Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 527 ευρώ και αυτό σε περίπτωση που πρόκειται για μικρό κατάλυμα - σε κάθε περίπτωση κάτω των 100 τετραγωνικών μέτρων.

Σημειώνεται πως το κόστος μπορεί να είναι πολλαπλάσιο, ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου, ενώ οι περισσότερες από τις παραπάνω επιλογές είναι οι πλέον οικονομικές (βλ. κλιματιστικό και ανιχτευτές καπνού).