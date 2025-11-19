«Την ώρα που επιτίθεται, δέχεται χορηγία από την Airbnb για τον Λυκαβηττό», αναφέρει η παράταξη.

Επίθεση στον Δήμο Αθηναίων έκανε με ανακοίνωσή της η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, αναφορικά με τις μειώσεις των δημοτικών τελών και τη στάση του Δημάρχου, Χάρη Δούκα, απέναντι στην Airbnb.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο θεσμικός εκπρόσωπος των ιδιοκτητών σε όλη τη χώρα, ζητά από τον Δήμαρχο Αθηναίων μείωση των δημοτικών τελών. Το είχε ζητήσει και στη δική μας θητεία και ανταποκριθήκαμε δύο φορές θετικά.

Ο Δήμαρχος, αντί να συζητήσει το αίτημα, επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ και την επιπλήττει επειδή —όπως ισχυρίζεται— δεν ασχολείται αρκετά με τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η υποκρισία όμως του κ. Δούκα περισσεύει. Την ώρα που επιτίθεται, δέχεται χορηγία από την Airbnb για τον Λυκαβηττό. Από την ίδια εταιρεία που προεκλογικά κατήγγειλε για την αύξηση 450% στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τα τελευταία χρόνια και δεσμευόταν ότι θα της βάλει όριο, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Δούκας θα όφειλε να γνωρίζει ότι ένας από τους παράγοντες της αύξησης των ενοικίων είναι και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες διεθνείς μελέτες. Θα μπορούσε να τις συμβουλευθεί, αν έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του.

Την ώρα που η στεγαστική κρίση προβληματίζει και αναζητούνται λύσεις, πρώτη προτεραιότητά του θα έπρεπε να είναι οι δημότες αυτής της πόλης. Όχι οτιδήποτε άλλο.

Αλήθεια, τι λένε επ’ αυτών ο κ. Ζαχαριάδης και η Ανοιχτή Πόλη;