Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα κατά της ευλογιάς.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τα έκτακτα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η αντιπολίτευση άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για έλλειψη στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, καθυστερήσεις και αδιαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, ενώ από την πλευρά της η ΝΔ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν κυρίως στη δημιουργία εντυπώσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική «οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στα όρια ενός νέου μνημονίου», ενώ κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου ότι «κινείται με ρυθμούς Ferrari μόνο όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τους δικούς της». Πρότεινε, τέλος, τη θέσπιση μιας Χάρτας Αγροτικής Αναγέννησης για ουσιαστική στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για τις δηλώσεις του σχετικά με τις «βεντέτες» στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «γκεμπελισμό» και «παραποίηση των λεγομένων του». «Πού και πότε είπα για δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες; Μετέφερα την αγωνία των πολιτών του Ηρακλείου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συγχέει τη δράση παρανόμων με τα ήθη των Κρητικών. Επικρίνοντας την κυβερνητική στάση, σημείωσε: «Απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει ο ορθός λόγος και η λογική χωρίς ζώνες ανομίας».

Βέλη εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος αναφέρθηε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαχειριστική ανεπάρκεια και πελατειακές πρακτικές. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τους αγρότες ως λάφυρο ενός κομματικού μηχανισμού. Εξαπατήσατε τους αγρότες για να εκλεγείτε και στη συνέχεια βάλατε πλάτη στην κλοπή των επιδοτήσεών τους», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το σκάνδαλο «υπογραφή της ΝΔ». Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε επίσης στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει χάσει πάνω από 400.000 ζώα και υφίσταται ζημιά που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση «δεν έλαβε έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αναποτελεσματικότητά της».

«Ο πρωτογενής τομέας ζει σε μόνιμη κατάσταση περιορισμών και δυσκολιών για τους πραγματικούς αγρότες, ενώ η κυβέρνηση και οι κομματικοί της μηχανισμοί πρωταγωνιστούν σε σκάνδαλα τεράστιας κλίμακας», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για λιτότητα και ασφυκτικό έλεγχο των παραγωγών, σημείωσε πως οι αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, αμφιταλαντευόμενοι ανάμεσα σε αυτά που λέει η κυβέρνηση και τις προειδοποιήσεις του Ευρωπαίου επιτρόπου. «Δύσκολη εθνική προσπάθεια»

Παίρνοντας το λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε «δύσκολη εθνική προσπάθεια» τη μεταρρύθμιση του μοντέλου πληρωμών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν «σαφείς προτεραιότητες και κανόνες διαφάνειας».

«Αν δεν κάνουμε συγκεκριμένα βήματα και αυτό το θέμα δεν ενταχθεί σε μια σειρά προτεραιοτήτων, νομίζω ότι η συζήτηση πηγαίνει αλλού», ανέφερε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας πως «πρόκειται για μια δύσκολη εθνική προσπάθεια, μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει τον συνολικό έλεγχο του μοντέλου πληρωμών και την προσαρμογή σε ένα νέο πλαίσιο, συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ο υπουργός κατέθεσε δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —η πρώτη στις 27 Μαρτίου 2025 και η δεύτερη στις 4 Αυγούστου 2025— στις οποίες επισημαίνεται ο κίνδυνος για τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην πρώτη επιστολή γίνεται αναφορά σε σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης του ΟΣΔΕ, που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ διαπιστώνεται ότι οι αδυναμίες αυτές παραμένουν και για το οικονομικό έτος 2024.

«Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει σαφής σύσταση της Κομισιόν να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένα πρότυπα ελέγχου», τόνισε ο κ. Τσιάρας, υπενθυμίζοντας ότι «αν ένα κράτος-μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές».

Αναφερόμενος τέλος στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο υπουργός προειδοποίησε ότι η χώρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τον εμβολιασμό: «Αν δεν θέλουμε να καταστεί η Ελλάδα ενδημική, πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί σε χώρες που επέλεξαν τον εμβολιασμό και σήμερα δεν έχουν καμία τύχη στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων», είπε χαρακτηριστικά.