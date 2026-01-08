Η συζήτηση ξεκίνησε με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας, ενώ αντίστοιχο αίτημα πρόκειται να υποβάλλει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ζήτησε η αντιπολίτευση με το «καλημέρα» της συνεδρίασης στην Ολομέλεια κάνοντας λόγο «για βίαιη ανατροπή της ζωής τόσο των ενεργεία όσο και των αποστράτων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας, ενώ αντίστοιχο αίτημα πρόκειται να υποβάλλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ από την πλευρά του, θα ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου.