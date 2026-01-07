Το νομοσχέδιο για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη, σε μια συνεδρίαση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους.

Ποδαρικό με ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από τις ομοσπονδίες των στρατιωτικών, κάνει για το 2026 η Βουλή. Το κοινοβουλευτικό έργο εκκινεί την νέα χρονιά με την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εισάγει τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην τελευταία συνεδρίαση του 2025, στην οποία σημειώθηκε και θερμό επεισόδιο μεταξύ του αντιπροέδρου της επιτροπής Δημήτρη Καιρίδη και του Υφ. Άμυνας Θανάση Δαβάκη λόγω της απουσίας Δένδια, το νομοθέτημα ψηφίστηκε επί της αρχής μόνο από την ΝΔ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για απαξίωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλα να μιλούν για νομοσχέδιο που βάζει τη χώρα σε πολεμική προετοιμασία.

Το νομοσχέδιο εισάγει επί της ουσίας τη νέα δομή στο στράτευμα, με συμμετοχή για πρώτη φορά και γυναικών, με αύξηση του ορίου για την εφεδρεία, αυστηροποίηση του Ι5 και των αναβολών λόγω σπουδών, μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση επικαλείται μια απειλή (σ.σ. Τουρκία) που είναι δεκαπλάσια σε ισχύ από την Ελλάδα και τονίζει μιλώντας για το νομοσχέδιο, πως αυτό επιφέρει μια αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις που είναι αναγκαία και έχει καθυστερήσει και ακολουθεί το μεγάλο σχέδιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», το μεγάλο δηλαδή εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας.

Στις αλλαγές που επιφέρει, έντονα αντιδρούν οι συνδικαλιστικοί φορείς των υπαξιωματικών, γιατί αλλάζει τη βαθμολογική εξέλιξη. Δηλαδή δεν γίνονται όλοι οι υπαξιωματικοί, αξιωματικοί, με αποτέλεσμα να ανησυχούν ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα με τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), διοργανώνει σήμερα συνέντευξη Τύπου για τις αλλαγές που προβλέπονται, με κεντρικό ομιλητή τον γνωστό συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, ο οποίος θα αναλύσει θέματα συνταγματικότητας πάνω σε άρθρα του βαθμολογίου, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τη θεματολογία αλλά και για το πρόσωπο που θα τα αναλύσει.

Ωστόσο το νομοσχέδιο προβλέπει, ότι η μισθολογική εξέλιξη θα πάει με βάση τα χρόνια και όχι το βαθμό. Δεν επηρεάζεται όπως λένε από το υπουργείο Άμυνας ούτε η σύνταξη ούτε το εφάπαξ, αντίθετα θα δουν αυξήσεις όπως όλοι στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη, σε μια συνεδρίαση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους. Αν στην εξίσωση μπουν και πιθανές κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή, αλλά και κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων όπως έχουν προαναγγείλει οι παραγωγοί εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τότε η κατάσταση για την κυβέρνηση θα είναι εκρηκτική.