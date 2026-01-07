Το νομοσχέδιο δήλωσε ότι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Αυτή την ώρα «οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια», τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων δεν πρέπει πλέον να βασιζόμαστε αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο ως βασικό στοιχείο της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής μας απέναντι στις αναθεωρητικές δυνάμεις, αλλά και πως θα πρέπει να είμαστε ισχυροί για την αποτροπή οιουδήποτε κινδύνου.

Ο Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει το Διεθνές Δίκαιο ως «Ιερό Δισκοπότηρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Με την τοποθέτησή του αυτή έκανε ξεκάθαρο πως όσα συμβαίνουν στο διεθνές στερέωμα με τις τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτό. Η αναφορά αυτή, έρχεται λίγη ώρα αφότου η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε αναφέρει πως δεν ζούμε πλέον σε μια «περίοδο ανεμελιάς γεωπολιτικής που μας επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας».

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, έκανε λόγο μιλώντας στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για αναγκαίες αλλαγές και για βασική ανάγκη να εξορθολογήσουμε κάτι που ενέχει στοιχεία κινδύνου για το μέλλον χώρας.

«Το ερώτημα είναι ή κάνουμε λανθασμένη κρίση, τα πράγματα είναι καλά και εμείς είμαστε αυτοκτονικοί τύποι ή η κατάσταση είναι τόσο κακή που δεν μπορεί να συνεχιστεί», σχολίασε με νόημα για τις αντιδράσεις των στρατιωτικών και της αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ισχύει το πρώτο, ενώ διερωτήθηκε: «Λέτε να προσπαθούμε να δυσαρεστήσουμε για ένα πρόβλημα που δεν υφίσταται ενώ έχουμε κι άλλα μέτωπα;».

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας του νομοθετήματος, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «Μελετήσαμε την αντισυνταγματικότητα. Είμαι φίλος και εκτιμώ τον κ. Αλιβιζάτο. Με θέμα δημοσίου συμφέροντος και με διατάξεις που προβλέπουν υπαξιωματικοί να γίνονται αξιωματικοί, εύχομαι καλή τύχη σε όποιον πάει στα δικαστήρια για την αντισυνταγματικότητα. Δεν μπορώ να πω τι θα κρίνει το δικαστήριο, αλλά καλή τύχη».

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των υπαξιωματικών, προανήγγειλε πως θα κατατεθούν αλλαγές κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου, την Πέμπτη στην Ολομέλεια. Την ίδια ώρα σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση, μιλώντας για έναν νομοσχέδιο που ξεσήκωσε πρωτοφανείς και μαζικές κινητοποιήσεις στρατιωτικών, που εμπαίζει τους υπαξιωματικούς και πάσχει θεσμικά.