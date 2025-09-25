Τους νέους κανόνες λειτουργείας των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης - που μπαίνουν σε λειτουργία από 1/10/2025 - ξεκαθαρίζει το υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με τη νέα διευκρινιστική, όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια πρέπει σωρευτικά να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό και σήμανση διαφυγής, να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

«Μήλον της έριδος» για την ΠΟΜΙΔΑ είναι η ιδιότητα του καταλύματος ως χώρου κύριας χρήσης.

Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία και έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μ.1 (παρ. 95 άρθ. 2 Ν. 4067/2012 (Α΄79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»).

Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι χώροι, που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων (παρ. 96 άρθ. 2 Ν. 4067/2012 (Α΄79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»).

Η νομιμότητα του χώρου αποδεικνύεται από την άδεια δόμησής του (οικοδομική άδεια) ή/και από την ύπαρξη τακτοποίησής του, βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας. Φυσικό φωτισμό από εξωτερικούς τοίχους ή οροφή θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα υπνοδωμάτια, ο οποίος θα προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 10% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

Φυσικό αερισμό από εξωτερικούς τοίχους ή οροφή θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα υπνοδωμάτια, ο οποίος θα προέρχεται από ανοίγματα στα κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 5% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή μεικτά συνεργεία με την ΑΑΔΕ θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, με προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα ημερών μέσω e-mail. Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τα στοιχεία του υπαλλήλου και του ακινήτου.

Σημειώνεται πως στους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται.

Δίετε αναλυτικά τη διευκρινιστική εδώ.