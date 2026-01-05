Στην «τσιμπίδα» της Τροχαίας πιάστηκε 45χρονη το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, με το πρόστιμο να αγγίζει τα 1200 ευρώ.
Ειδικότερα, η 45χρονη αλλοδαπή η οποία οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια μέθης λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας, η γυναίκα βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο ποσότητας αλκοόλ στο αλκοτέστ που έγινε και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε το ηλεκτρικό ποδήλατο, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1200 ευρώ.