Στη σύλληψη μιας 45χρονης, που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά.

Στην «τσιμπίδα» της Τροχαίας πιάστηκε 45χρονη το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, με το πρόστιμο να αγγίζει τα 1200 ευρώ.

Ειδικότερα, η 45χρονη αλλοδαπή η οποία οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια μέθης λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας, η γυναίκα βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο ποσότητας αλκοόλ στο αλκοτέστ που έγινε και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε το ηλεκτρικό ποδήλατο, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1200 ευρώ.