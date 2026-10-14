Οι αλλαγές στα σχολικά κυλικεία και οι νέες προδιαγραφές για τα προϊόντα που προσφέρουν στους μαθητές έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο με τους ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για τον κίνδυνο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους.

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα σχολικά κυλικεία, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και ζητώντας από την Πολιτεία ουσιαστικά μέτρα στήριξης του κλάδου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τεθούν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου τα αιτήματά τους.

Κεντρικός στόχος της κινητοποίησης είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των σχολικών κυλικείων, αλλά και η δημιουργία κοινών κανόνων που θα επιτρέπουν στους επαγγελματίες να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές, υπό συνθήκες που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή εργασία και εισόδημα μετά και το νέο καθεστώς ως προς τα είδη και τις μερίδες που επιτρέπεται να πωλούνται στα κυλικεία των σχολείων.

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Τα αιτήματα για οικονομική στήριξη και φορολογικές ελαφρύνσεις

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας βρίσκεται η θέσπιση voucher για μαθητές και οικογένειες, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά υγιεινών προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία. Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να στηρίξει τόσο τις οικογένειες όσο και τις επιχειρήσεις του κλάδου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των παιδιών σε κατάλληλες διατροφικές επιλογές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες ζητούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης, με μείωση του ΦΠΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των κυλικείων. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος κατά το πρώτο έτος προσαρμογής των παιδιών στις νέες συνθήκες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Η ΠΟΚΔΙΣ ζητά ακόμη τη θέσπιση δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης για τους επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των εγγυήσεων που καταβάλλουν οι εκμεταλλευτές των κυλικείων. Η Ομοσπονδία ζητά να μην χάνεται η εγγύηση όταν ένας επαγγελματίας αναγκάζεται να αποχωρήσει πρόωρα, εξαιτίας σημαντικών αλλαγών στις συνθήκες λειτουργίας που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει τη δραστηριότητά του.

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Αλλαγές στα προϊόντα και στις ποσότητες που διατίθενται στους μαθητές

Σημαντικό μέρος των αιτημάτων αφορά το πλαίσιο που καθορίζει ποια προϊόντα μπορούν να πωλούνται στα σχολικά κυλικεία. Οι επαγγελματίες ζητούν διεύρυνση του επιτρεπόμενου καταλόγου, με την προσθήκη προϊόντων όπως το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και παρασκευάσματα όπως τα nuggets. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα αναπροσαρμογής των ποσοτήτων που επιτρέπεται να διατίθενται, ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών κάθε ηλικιακής ομάδας. Στόχος, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις τους, είναι να υπάρξουν κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία της υγιεινής διατροφής στο σχολικό περιβάλλον. Η Ομοσπονδία ζητά, επίσης, να διαμορφωθούν ενιαίες διατροφικές οδηγίες και κοινοί κανόνες για τα γεύματα και τα τρόφιμα που παρέχονται στους μαθητές από κρατικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος της μαθητικής διατροφής, ανεξάρτητα από τον φορέα που παρέχει τα τρόφιμα.

Στα ζητήματα που θέτει η ΠΟΚΔΙΣ περιλαμβάνεται και η κατάσταση των υποδομών στα σχολικά κυλικεία. Οι επαγγελματίες ζητούν από το κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και την αναβάθμισή τους, ώστε να διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες λειτουργίας. Την ίδια στιγμή, ζητούν να σταματήσουν οι παράνομες παραδόσεις προϊόντων μέσα στα σχολεία και να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την αποχώρηση των μαθητών από τον σχολικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία ζητά την αντιμετώπιση πρακτικών που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των κυλικείων.

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Ένα ακόμη αίτημα αφορά την απαγόρευση των αυτόματων πωλητών μέσα στα σχολεία. Οι επαγγελματίες ζητούν να εξεταστεί το ζήτημα στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων και τη διάθεση προϊόντων στους μαθητές. Παράλληλα, διεκδικούν τη συμμετοχή του κλάδου στον θεσμικό διάλογο με την Πολιτεία, προκειμένου οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των κυλικείων να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται καθημερινά στον συγκεκριμένο χώρο.

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«Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά δίκαιη αντιμετώπιση»

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι διεκδικήσεις της δεν έχουν στόχο την εξασφάλιση προνομίων, αλλά τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους επαγγελματίες να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Ταυτόχρονα, θέτει ως βασική προτεραιότητα την ορθή διατροφή των μαθητών και την ύπαρξη ενός σταθερού και σαφούς πλαισίου λειτουργίας. Στην ανακοίνωσή της εκφράζει την ανησυχία της για την αποχώρηση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται επί χρόνια στα σχολικά κυλικεία, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης εντείνει τα προβλήματα του κλάδου. Με το σύνθημα «Δεν υπάρχει άλλη ανοχή!», η ΠΟΚΔΙΣ καλεί τους συναδέλφους της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 19ης Οκτωβρίου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης. «Όλοι οι συνάδελφοι μια γροθιά! Ένας κοινός αγώνας! Μία φωνή!», είναι το μήνυμα της Ομοσπονδίας, η οποία ζητά από την Πολιτεία να εξετάσει τα αιτήματα και να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των σχολικών κυλικείων.

Η ανάρτηση της ΠΟΚΔΙΣ

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