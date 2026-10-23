Η καλύτερη λειτουργία του εντέρου εξαρτάται από τη βραδινή ρουτίνα και την επιλογή των τροφών που καταναλώνετε.

Η καλή λειτουργία του εντέρου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνήθειες που παρουσιάζονται κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας. Αντίθετα, στην ενεργοποίηση αυτού συμβάλλουν όλες οι διατροφικές συνήθειες και οι επιλογές που κάνετε το προηγούμενο βράδυ, που ενισχύουν την πέψη και την λειτουργία του εντερικού συστήματος.

Η Δρ. Savita Srivastava, γαστρεντερολόγος και ειδική στο μικροβίωμα αποκαλύπτει στο prevention.com, πέντε απλές συνήθειες που εντάσσει στη βραδινή της ρουτίνα για να υποστηρίξει την καλή λειτουργία του εντέρου το επόμενο πρωί.

4 + 1 συνήθειες για την καλή λειτουργία του εντέρου

Από τα τρόφιμα που καταναλώνετε, μέχρι την ελαφριά σωματική άσκηση μετά το φαγητό, όλα έχουν τον δικό τους ρόλο στην καλή λειτουργία του εντέρου.

1. Καταναλώστε ένα βραδινό πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Οι φυτικές ίνες έχουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Οι διαλυτές φυτικές ίνες – δηλαδή εκείνες που διαλύονται σε νερό - βοηθούν στην αποσυμφόρηση του εντέρου. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες ενεργοποιούν τη λειτουργία του συστήματος.

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Η ειδικός προτιμά τρόφιμα που συνδυάζουν τις δύο μορφές φυτικών ινών, όπως μπρόκολο, σπαράγγια και όσπρια.

2. Ολοκληρώστε το γεύμα σας τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από τον ύπνο

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από τον ύπνο. Έτσι, δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στον οργανισμό ώστε να ακολουθήσει την πεπτική διαδικασία.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μίας πιο σταθερής βραδινής ρουτίνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το φαγητό αργά το βράδυ ευθύνεται απαραίτητα για τη δυσκοιλιότητα.

3. Ένας σύντομος περίπατος μετά το φαγητό

Ένας σύντομος και ελαφρύς περίπατος διάρκεια 15 με 20 λεπτών μετά το φαγητό, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κινητικότητα του πεπτικού συστήματος και να βοηθήσει στην ανακούφιση του εντέρου.

Παράλληλα, η ήπια σωματική άσκηση είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους, τον οποίο μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας για να καταπολεμήσετε τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής.

4. Βαθιές αναπνοές

Το άγχος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πέψη και τις συνήθειες του εντέρου. Για να αποφορτιστείτε πριν από τον ύπνο, η ειδικός συστήνει να αποφεύγετε τη χρήση κινητού για τουλάχιστον μία ώρα πριν ξαπλώσετε. Αντικαταστήστε την συνήθεια της οθόνης με πέντε λεπτά ελεγχόμενων διαφραγματικών αναπνοών.

Η αρχή, ελεγχόμενη αναπνοή μπορεί να ενισχύσει τη χαλάρωση και να συμβάλει στον καλύτερο ύπνο.

5. Χρησιμοποιείστε συμπληρώματα φυτικών ινών όταν χρειάζεται

Ένα ταξίδι, το άγχος ή τυχόν αλλαγές στην καθημερινότητά σας μπορούν να διαταράξουν την λειτουργία του εντέρου. Η Δρ. Savita Srivastava, εξηγεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρώματα φυτικών ινών σε σκόνη, διαλυμένο σε νερό.

Τέτοιου είδους σκευάσματα μπορούν να βοηθήσουν ορισμένους ανθρώπους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ενδείκνυνται για όλους.

Η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού και η τήρηση των οδηγιών χρήσης είναι σημαντικές, ενώ για επίμονη δυσκοιλιότητα συνιστάται η συμβουλή από επαγγελματίες.