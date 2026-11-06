Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές προσφέρουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και υλικό για μελέτη.

Η σημασία της συμμετοχής για την πολιτική ανατροπή επιβεβαιώθηκε και στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Το Associated Press καταγράφει ότι περίπου επτά στους δέκα ψηφοφόρους κάτω των 30 ετών επέλεξαν Δημοκρατικούς, ενώ το 2024 η ίδια ηλικιακή ομάδα είχε μοιραστεί σχεδόν ισόποσα μεταξύ Τραμπ και Χάρις. Οι νέοι που ψήφισαν για πρώτη φορά σε ενδιάμεσες εκλογές υποστήριξαν επίσης κυρίως τους Δημοκρατικούς.

Δεν ήταν, όμως, μόνο οι νέοι που έκαναν τη διαφορά. Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν έδαφος στους Λατίνους ψηφοφόρους και στους Αφροαμερικανούς άντρες. Περίπου έξι στους δέκα Λατίνους και εννέα στους δέκα Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους στήριξαν υποψηφίους των Δημοκρατικών για τη Βουλή. Σημαντική ήταν και η μετατόπιση των νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων, που αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική πίεση.

Η οικονομία έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με τα exit polls του CBS, ψηφοφόροι που θεωρούν ότι η οικονομία βρίσκεται σε κακή κατάσταση ή ότι τα προσωπικά τους οικονομικά έχουν επιδεινωθεί στράφηκαν προς τους Δημοκρατικούς. Το κόστος ζωής βάρυνε ιδιαίτερα στις επιλογές των νέων, των γυναικών και των Λατίνων.

Από την άλλη, η ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν μπορεί να ερμηνευθεί απλώς ως αποτέλεσμα μαζικής κινητοποίησης νέων ψηφοφόρων. Παρότι η συνολική συμμετοχή αυξήθηκε σε σχέση με το 2022, τα πρώτα στοιχεία αναδεικνύουν κυρίως τη μετατόπιση εκλογικών προτιμήσεων προς τους Δημοκρατικούς. Το κατά πόσο συνέβαλε και η αποχή απογοητευμένων Ρεπουμπλικανών θα φανεί όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος.

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Για τα κομματικά επιτελεία στη χώρα μας οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές προσφέρουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και υλικό για μελέτη. Η κυβέρνηση βλέπει τις εστίες κινδύνου και η αντιπολίτευση μαθαίνει…

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