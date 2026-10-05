Οι διαπιστώσεις του ΤΕΕ στις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη.

Στα δικαστήρια συνεχίζεται η μάχη των κατοίκων της Κυψέλης οι οποίοι ζουν σε πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες για τη νέα γραμμή του μετρό.

Στην Τετάρτη (7/10) εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την επίδειξη όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούν οι κάτοικοι αναφορικά με την ταχεία αποκατάσταση των σπιτιών τους και τη διασφάλιση της μη ύπαρξης νέων καθιζήσεων.

Σήμερα, Δευτέρα, ο δήμος Αθηναίων παρέλαβε τις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τις 14 από τις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης. Οι εκθέσεις παραδόθηκαν στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του δήμου Αθηναίων, όπως και στους ιδιοκτήτες των κατοικιών. Επί των εκθέσεων και των μέχρι σήμερα στοιχείων θα υπάρξει σχετική τεχνική έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων.

«Περιοριστική και αυθαίρετη» η πραγματογνωμοσύνη μόνο σε 14 πολυκατοικίες

Η επιλογή της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ» να γίνει πραγματογνωμοσύνη μόνο στις 14 από τις πληγείσες πολυκατοικίες είναι «περιοριστική και αυθαίρετη», τονίζει ο Θανάσης Καμπαγιάννης, νομικός σύμβουλος των κατοίκων της Κυψέλης που έχουν πληγεί. Και αυτό γιατί οι κάτοικοι έχουν ήδη ενημερώσει αρμοδίως για ζημιές (βλάβες, ρωγμές κλπ.) σε τουλάχιστον 25 πολυκατοικίες.

«Είναι αυτονόητο ότι όλα τα κτίρια που παρουσίασαν ρωγμές και βλάβες πρέπει να γίνουν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης. Ο ελεγχόμενος (δηλαδή η “Ελληνικό Μετρό ΑΕ”) δεν μπορεί να ορίζει το εύρος του ελέγχου», υπογραμμίζει ο δικηγόρος.

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Κυψέλη: Τι διαπιστώνουν οι ενδιάμεσες εκθέσεις του ΤΕΕ

Οι ενδιάμεσες εκθέσεις καταλήγουν όλες στο ίδιο συμπερασμα, σύμφωνα με τον Θανάση Καμπαγιάννη: «Στο έδαφος ενός ήδη εύτρωτου κτιριακού αποθέματος στην περιοχή της Κυψέλης, ήδη γνωστού και δεδομένου πριν τη διέλευση του ΤΒΜ (“Μετροπόντικας”), τα έργα διάνοιξης της σήραγγας προκάλεσαν φθορές και βλάβες που αφορούν τόσο την τοιχοποιία όσο και τον φέροντα οργανισμό των πολυκατοικιών. Οι ζημίες στον φέροντα οργανισμό των περισσότερων πολυκατοικιών είτε διαπιστώνονται στις εκθέσεις είτε πιθανολογούνται και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης».

Εξάλλου, οι εκθέσεις διαπιστώνουν «βέβαιη» ή/ και «σημαντική απομείωση της αντίστασης στοιχείων τόσο του σκυροδέματος όσο και της τοιχοποιίας» σε όλες τις πολυκατοικίες πλην μίας στην οποία διαπιστώνεται «αποκόλληση… και σχετική μετακίνηση κτιρίου», συμπληρώνει ο νομικός σύμβουλος των κατοίκων.

«Επεμβάσεις αρκετά δυσχερείς σε κτίρια που λειτουργούν»

Για όλες τις πολυκατοικίες προτείνονται μέτρα ενίσχυσης και αποκατάστασης, αναλόγως του βαθμού της προκληθείσας βλάβης και του προφίλ του κτιρίου, ενώ σε κάποιες πολυκατοικίες «κρίνεται απαραίτητη βάσει διαφορικής διάγνωσης και η διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης των στύλων της πρόσοψης».

Αξίζει να σημειωθεί πως στις εκθέσεις αναφέρεται ότι «οι επεμβάσεις προκύπτουν γενικευμένες, σχεδόν καθολικές, και είναι αρκετά δυσχερείς σε κτήρια που λειτουργούν». Οι πραγματογνωμοσύνες θα οριστικοποιηθούν πιθανότατα στα τέλη της χρονιάς, σύμφωνα με τον Θανάση Καμπαγιάννη.

«Διαψεύδονται ρητά οι αρχικές τοποθετήσεις της “Ελληνικό Μετρό ΑΕ”»

Ο νομικός σύμβουλος των κατοίκων της Κυψέλης σχολιάζει ότι είναι «ήδη αδιαμφισβήτητο» ότι επιβεβαιώνονται οι θέσεις τους και «διαψεύδονται ρητά» οι αρχικές τοποθετήσεις της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ» και της αναδόχου κοινοπραξίας, ότι οι βλάβες αφορούσαν «μικρομετακινήσεις και ουδεμία βλάβη στον φέροντα οργανισμό».

Το ερώτημα, συμπληρώνει, «είναι πλέον αμείλικτο: όλοι αυτοί, με πρώτο τον υφυπουργό Ν. Ταχιάο, που περιέφεραν τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κανένα στατικό πρόβλημα στα σπίτια και ότι οι κάτοικοι μπορούν να μένουν με ασφάλεια σε αυτά, σε ποιο σημείο άραγε των εκθέσεων του ΤΕΕ μπορούν να βρουν τώρα την ελάχιστη δικαίωση των λόγων τους;».

Ο δρόμος για «δίκαιες αποκαταστάσεις, δίκαιες αποζημιώσεις και εγγυήσεις ασφάλειας πριν κάθε επανεκκίνηση του έργου» ανοίγει, αλλά θα είναι μακρύς, συμπληρώνει ο δικηγόρος.