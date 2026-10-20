Υπό την πίεση των εξελίξεων (και ενόψει των προεδρικών εκλογών) η κυβέρνηση προγραμμάτισε για σήμερα Τρίτη νέα σειρά έκτακτων συσκέψεων και συζητήσεις με εκπροσώπους μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά το Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια και λεηλασίες, οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας τέθηκαν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, εκτίμησε σήμερα ότι τα μέτρα συνέβαλαν στην «ηρεμία που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας», ωστόσο ο εφιάλτης της γαλλικής κυβέρνησης δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οργανώσεις μαθητών λυκείου και φοιτητών κάλεσαν σε νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη και το Σάββατο. Η Εθνική Συντονιστική Ομάδα Μαθητών Λυκείου προέτρεψε τους νέους να «βγουν στους δρόμους», στηρίζοντας τη συνέχιση των καταλήψεων και των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, ομάδα ακτιβιστών που επιδιώκει να αναβιώσει το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018 ανακοίνωσε πανεθνικές κινητοποιήσεις για το Σάββατο, με σύνθημα «Ο Μακρόν πρέπει να φύγει».

«Οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση της έντασης κατά τη διάρκεια της νύχτας», έγραψε σήμερα ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X.

«Απόψε θα αποφασιστεί η επιβολή νέων απαγορεύσεων κυκλοφορίας, όπου το απαιτούν οι συνθήκες. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται επιτόπου από τους νομάρχες, σε συντονισμό με τους δημάρχους», πρόσθεσε.

{https://x.com/SebLecornu/status/2112415163240378779}

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η νύχτα πέρασε χωρίς σοβαρά επεισόδια σε ολόκληρη τη Γαλλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, το Μπορντό στη νοτιοδυτική Γαλλία και η Νίκαια στη Γαλλική Ριβιέρα, επέβαλαν χθες Δευτέρα μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ως απάντηση στις ταραχές που ξέσπασαν σε αστικές περιοχές έπειτα από εβδομάδες μαθητικών διαδηλώσεων για τις κακές συνθήκες εκπαίδευσης στα λύκεια.

Ορισμένοι περιορισμοί, όπως εκείνοι στο Παρίσι, αφορούσαν αρχικά μόνο τη νύχτα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη. Στη Λιλ, το Μπορντό και τη Νίκαια, τα μέτρα εφαρμόστηκαν αποκλειστικά στους ανηλίκους.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορούσε από τις 23:00 της Δευτέρας την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) και την περιοχή Λε Αλ (Les Halles). Από τις 20:00 απαγορευόταν επίσης η πραγματοποίηση διαδηλώσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και σε άλλα σημεία του Παρισιού, όπως τα Ηλύσια Πεδία, η Βαστίλη και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ελικόπτερο πέταξε πάνω από την πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι, ένα από τα επίκεντρα των ταραχών, σαρώνοντας την πλατεία με ισχυρό προβολέα για να ελέγξει την τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Στη Λιόν, παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων, περίπου 500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το γραφείο τουρισμού, το οποίο είχε πυρποληθεί, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους καταστηματάρχες που επλήγησαν από τις λεηλασίες, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Η λέξη «LYON» είχε σχηματιστεί στο έδαφος με κεριά.

Σε έναν κοντινό φράχτη είχε αναρτηθεί πανό με τις φράσεις «Anti-Rioters Lyon» και «Doucet Resign», με αναφορά στον οικολόγο δήμαρχο της πόλης, Γκρεγκορί Ντουσέ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Πυρετός» συσκέψεων στην κυβέρνηση

Υπό την πίεση των εξελίξεων (και ενόψει των προεδρικών εκλογών) η κυβέρνηση προγραμμάτισε για σήμερα Τρίτη νέα σειρά έκτακτων συσκέψεων και συζητήσεις με εκπροσώπους μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, δεσμεύτηκε να προωθήσει μέτρα στήριξης για τους καταστηματάρχες και τους επαγγελματίες του κλάδου των τεχνικών και χειροτεχνικών εργασιών.

Την Τρίτη, ο Πατρίκ Μαρτέν, επικεφαλής της Medef, της μεγαλύτερης εργοδοτικής οργάνωσης της Γαλλίας, κατηγόρησε το κράτος ότι «απέτυχε» να αντιμετωπίσει τις αστικές ταραχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έπληξαν τουλάχιστον 3.000 επιχειρήσεις.

Οι ταραχές θυμίζουν προηγούμενα κύματα βίας στη Γαλλία

Οι καταστροφές είναι συγκρίσιμες με εκείνες των διαδηλώσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» στην κορύφωσή τους, ανέφερε στην Washington Post ο Σεμπαστιάν Ροσέ, καθηγητής ερευνών στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών της Γκρενόμπλ, ο οποίος ειδικεύεται στη μελέτη της αστυνόμευσης.

Το κίνημα, που ξεκίνησε ως αντίδραση στις αυξήσεις των φόρων στα καύσιμα, οδήγησε σε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Μακρόν. Ορισμένες κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια, με αυτοκίνητα να πυρπολούνται, καταστήματα να λεηλατούνται και την Αψίδα του Θριάμβου να υφίσταται βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Παρίσι.

«Ως προς την έκταση των καταστροφών και των ζημιών, η κατάσταση πιθανότατα πλησιάζει τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου του 2018», ανέφερε ο Ροσέ.

Τον Ιούνιο του 2023, ο θάνατος ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στα περίχωρα του Παρισιού είχε επίσης πυροδοτήσει πολυήμερες ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα. Διαδηλωτές λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν δημόσια κτίρια. Χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Η Γαλλία είχε βιώσει τρεις εβδομάδες ταραχών και το 2005, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ροσέ, ο οποίος μελετά την αστυνόμευση και τη βία για περισσότερα από 30 χρόνια, αυτό που διαφοροποιεί τις τελευταίες ταραχές είναι οι τραυματισμοί που προκαλούνται από αστυνομικά όπλα.

«Έχουμε έναν απολογισμό τραυματισμών που δεν έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, υπέστησαν ακρωτηριασμούς ή έχασαν την όρασή τους κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων διαδηλώσεων.

Η χρήση μη θανατηφόρων χειροβομβίδων και άλλων όπλων καταστολής ταραχών από τη γαλλική αστυνομία στις πρόσφατες κινητοποιήσεις έχει προκαλέσει έντονη κριτική.

«Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη όπου η αστυνομία προκαλεί τόσο σοβαρούς τραυματισμούς σε διαδηλωτές», υποστήριξε ο Ροσέ, επικαλούμενος πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τις οποίες η Ισπανία βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση στη δεύτερη θέση.

Με πληροφορίες από France24, Washington Post