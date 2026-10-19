πό τον συνολικό τζίρο, τα 28,81 εκατ. ευρώ αφορούσαν 25 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 25,54 εκατ. μετοχές.

Με ήπια πτώση και αισθητά μειωμένο τζίρο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.603,34 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,39%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 180,45 εκατ. ευρώ, έναντι 289,8 εκατ. ευρώ την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση περίπου 38%. Από τον συνολικό τζίρο, τα 28,81 εκατ. ευρώ αφορούσαν 25 προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε σε 25,54 εκατ. μετοχές. Σημαντική συμμετοχή στα πακέτα είχαν η Eurobank με 13,1 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 8,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 44 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 56 πτωτικά και 38 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.007,7 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,83%, ενώ ο FTSE 25 έχασε 0,41% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,44%. Στις τραπεζικές μετοχές επικράτησαν οι πωλητές. Η Eurobank υποχώρησε κατά 0,25% στα 4,43 ευρώ, η Πειραιώς κατά 0,84% στα 9,69 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα κατά 1,34% στα 16,18 ευρώ και η Alpha Bank κατά 0,07% στα 4,26 ευρώ.

Απώλειες 1,6% κατέγραψαν επίσης η CrediaBank και η Τράπεζα Κύπρου, ενώ η Optima Bank υποχώρησε κατά 1,1%. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η ΕΛΧΑ, με πτώση 2,4% στα 3,40 ευρώ, και η Τιτάν, με 2,07% στα 47,20 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΤΕ (-0,92%), το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (-0,96%), η Metlen (-0,82%) και η Helleniq Energy (-0,76%).

Στον αντίποδα, η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 1,52%, φτάνοντας τα 70 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC κέρδισε 1,15%. Άνοδο σημείωσαν επίσης η Lamda Development (+0,77%), η Jumbo (+0,67%) και η Βιοχάλκο (+0,52%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Intracom με κέρδη 4,15%, η ΕΧΑΕ με 2,37% και η Noval Property με 1,3%. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά 2,4%, ο Σαράντης κατά 1,78% και η Ideal κατά 1,47%.