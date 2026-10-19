Έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφηκε αύξηση στον τζίρο των σούπερ μάρκετ κατά 6,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων το εννεάμηνο του 2026 με τα σούπερ μάρκετνα καταγράφουν σημαντική αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία YTD (έως 27 Σεπτεμβρίου 2026), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 6,4%.

Σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα τρόφιμα με αύξηση του 7,5% όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά που κατέγραψαν αύξηση του 5,8%, σύμφωνα με την εταιρεία NielsenIQ.

Παράλληλα, οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης παρουσιάζουν συγκριτικά πιο συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία, στο +4,6%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο σύνολό τους αναπτύσσονται κατά 5%. Όπως δείχνουν τα ευρήματα της έρευνας, και στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες του μη τρόφιμου παρουσιάζονται αποπληθωριστικές τάσεις. Αντίθετα, τα τρόφιμα και τα ποτά είναι αυτά, στα οποία φαίνεται αυξημένη η μέση πωλούμενη τιμή, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025.

Επίσης, σε σχέση με τους τύπους καταστημάτων που σημείωσαν τους μεγαλύτερους τζίρους, τα υπερμάρκετ συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση στο +8,5%. Αλλά τον πιο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης εμφάνισαν οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) στο +8,8%, γεγονός που σύμφωνα με την NielsenIQ, υποδηλώνει ότι πιθανότητα να μεταφέρονται σε αυτό τον τύπο καταστημάτων πωλήσεις από το «παραδοσιακό» κανάλι, δηλαδή καταστήματα ψιλικών και περίπτερα, καθώς προσφέρουν χαμηλότερες συγκριτικά τιμές, με ευέλικτο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο.

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Η γεωγραφική ανάλυση

Σύμφωνα με την έρευνα, η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (+9,2%) και την Κρήτη (+7,5%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους. Αυτό οφείλεται κατά βάση και στην αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες.

Το εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της προωθητικής δραστηριότητας, 5 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το κλείσιμο του 2025, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 39,5% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα, αποτυπώνοντας την συνεχή επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προώθησης των προμηθευτών του κλάδου.

Σημειώνεται ακόμα ότι σε ό,τι αφορά στην πορεία των Private Label προϊόντων (ιδιωτική ετικέτα), παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσίασε οριακή κάμψη στο σύνολο της αγοράς FMCG, διαμορφούμενο στο 24,0% σε YTD επίπεδο, από 24,4% που ήταν στο κλείσιμο του 2025.