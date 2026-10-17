«Δεν είναι μονόδρομος, να κινδυνεύουν χιλιάδες σπίτια να μείνουν χωρίς θέρμανση τον χειμώνα, όταν ενεργειακές δυνατότητες πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να εξαπολύσει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια και τις αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, από τη Χαλκιδική όπου θα μιλήσει σήμερα, 17 Οκτωβρίου, στις 18.30, σε πολιτική συγκέντρωση, με θέμα «Επενδύσεις για τα κέρδη των λίγων ή ορυκτός πλούτος για τις ανάγκες των πολλών; Τώρα Αντεπίθεση! Με το ΚΚΕ» που οργανώνουν οι Κομματικές Οργανώσεις Μεταλλείων Χαλκιδικής, αναμένεται, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, να πει:

«Δεν είναι μονόδρομος, να κινδυνεύουν χιλιάδες σπίτια να μείνουν χωρίς θέρμανση τον χειμώνα, όταν υπάρχουν τόσες αναξιοποίητες ενεργειακές δυνατότητες στη χώρα μας για φτηνό ρεύμα, φτηνή θέρμανση. Δυνατότητες που πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων για τα "μάτια", της δήθεν γεωστρατηγικής αναβάθμισης, του Κάθετου Διαδρόμου, των κερδών των διυλιστηρίων και των μεγάλων εταιρειών της ενέργειας. Κι έχει μεγάλο θράσος ο κ. Μητσοτάκης να βαφτίζει "ανακούφιση" των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος τουλάχιστον 40% ακριβότερα από ότι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό».