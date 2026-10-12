Η επίσκεψη Ρούμπιο σηματοδοτεί πιο βαθιά εμπλοκή στους πολεμικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, τόνισε ο Κουτσούμπας.

Η Ελλάδα εμπλέκεται επικίνδυνα στη δίνη του σφοδρού ανταγωνισμού ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος σχολίασε τόσο την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, όσο και τις πρόσφατες δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν.

«Η εμπλοκή της χώρας μας στους θανάσιμους ανταγωνισμούς, δυστυχώς υλοποιείται και βαθαίνει μεθοδικά εδώ και καιρό», υπογράμμισε, μιλώντας σε εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Η διέξοδος για τους λαούς».

«Αυτό σημαίνει η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο, με καλώδια, αγωγούς, γεωτρήσεις και με την εισαγωγή πανάκριβου αμερικάνικου LNG, αποθήκευση και διοχέτευσή του στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη με τον Κάθετο Διάδρομο, σχεδιασμοί που ήδη πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός με την ενεργειακή φτώχεια», επεσήμανε και συμπλήρωσε:

«Αυτή τη στρατηγική υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και των άλλων. Για να το πετύχουν, υλοποιούν και στηρίζουν τις στρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ».

Κουτσούμπας: Θεατρικές οι δηλώσεις του Μακρόν, τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Ρούμπιο

Οι συμμαχίες και οι κινήσεις που παρουσιάζονται στον λαό ότι γίνονται για τη «θωράκιση» της χώρας και τη δική του ασφάλεια, είναι «παράγοντες της μεγαλύτερης και πιο επικίνδυνης ανασφάλειας για τον λαό. Αυτό αποδεικνύουν, εκτός των άλλων και οι ευθείες απειλές από τη Ρωσία και το Ιράν, ότι οι σχετικές υποδομές σε κάθε χώρα, άρα και στην Ελλάδα, αποτελούν στόχους αντιποίνων. Αυτό αποδεικνύει ο σφοδρός ανταγωνισμός ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, που έφτασε μια ανάσα από την πολεμική ανάφλεξη μέσα στο καλοκαίρι, με την Ελλάδα να μπλέκεται επικίνδυνα και σε αυτή τη δίνη χάριν της στρατηγικής της συμμαχίας με το ισραηλινό κράτος», ανέφερε στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

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«Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις, σαν αυτές του Μακρόν, που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι “θα είναι εδώ” όταν χρειαστεί, αρκεί να πούμε ότι, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε “οδικό χάρτη” στρατιωτικής συνεργασίας και με την Τουρκία. Φαίνεται ότι θα είναι λίγο από εδώ, που έχει πουλήσει τα Rafale και λίγο από εκεί, που πουλάει τους πυραύλους που τα καταρρίπτουν», σχολίασε.

Για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι «σηματοδοτεί την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση».

Τη «βαθιά ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο και την προετοιμασία του» αποδεικνύουν και οι νέες «αγορές του αιώνα» από ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ κλπ., το γιγαντιαίο για τα δεδομένα της Ελλάδας εξοπλιστικό πρόγραμμα «Ατζέντα 2030», συνέχισε ο γ.γ. του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι το κόστος που ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ προκύπτει «από την επιπλέον φορολογία στον λαό, από τις περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, σε μισθούς και συντάξεις».

«Ανεδαφικός και επικίνδυνος ο εφησυχασμός των “ήρεμων νερών”»

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε ότι την όξυνση προκαλεί «ο ανταγωνισμός της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, η αντιπαράθεση δύο ΝΑΤΟϊκών κρατών που διεκδικούν τη μετατροπή τους σε ενεργειακούς - στρατιωτικούς κόμβους και την αναβάθμιση της θέση τους στην ευρύτερη περιοχή». Αυτή, συμπλήρωσε είναι η αιτία της έντασης ή μιας πιθανής κρίσης, ενός θερμού επεισοδίου το επόμενο διάστημα, «για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς».

Για την Τουρκία, επεσήμανε ότι αξιοποιεί τη γεωγραφική, οικονομική και στρατιωτική της ισχύ στο πλαίσιο των γενικότερων εξελίξεων και κλιμακώνει την επιθετικότητα. «Η σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι ισχυρή», σημείωσε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα διευρύνει συνεχώς το πλαίσιο των διεκδικήσεών της.

«Ήταν ανεδαφικός και επικίνδυνος ο εφησυχασμός που καλλιεργούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και σιγόνταραν τα άλλα κόμματα, την προηγούμενη περίοδο των λεγόμενων “ήρεμων νερών”. Παρά τις περιόδους ύφεσης, κάθε νέος κύκλος έντασης που ακολουθεί, μοιάζει να φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τη στρατιωτική εμπλοκή, είτε με τη μορφή περιορισμένου επεισοδίου, είτε με πιο γενικευμένη μορφή, ανάμεσα στις δυο χώρες», συνέχισε.

«Ουσιαστικά επιχειρείται νομοθέτηση της διχοτόμησης του Αιγαίου, της αμφισβήτησης του δικαιώματος των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, αυθαίρετη θέσπιση δικαιώματος οριοθέτησης ειδικών θαλάσσιων περιοχών, θωράκιση του “Casus Belli” κ.ά.», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Οι ελληνικές συμφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες με Ιταλία και Αίγυπτο, με μειωμένη επήρεια ελληνικών νησιών, αποτελούν “κλείσιμο του ματιού” προς την κατεύθυνση μιας απαράδεκτης διευθέτησης εις βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», είπε επίσης.

«Απαράδεκτη η απειλή πολέμου εκ μέρους της Τουρκίας»

Για τα ζητήματα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλάσσιων πάρκων, σχολίασε ότι «υπηρετούν μόνο τα συμφέροντα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της “γαλάζιας” και “πράσινης ανάπτυξης”, που προωθεί και η ΕΕ» και ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν «ασπίδα» για το περιβάλλον, ούτε απέναντι «στις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως προβάλλεται από την κυβέρνηση».

Οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή συνόρων «φέρνει ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο μικρότερης ή μεγαλύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ των ιμπεριαλιστών. Απέναντι σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, οι λαοί έχουν τη δύναμη και πρέπει να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις, παλεύοντας για τα δικά τους συμφέροντα», υπογράμμισε.

«Καμιά υποστήριξη στην κυβερνητική πολεμική πολιτική. Καταψήφιση όλων των πολεμικών νόμων. Αντίσταση και ανυπακοή στα μέτρα καταστολής, σε καθεστώς πιθανά έκτακτης ανάγκης», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Θεωρούμε απαράδεκτη την απειλή πολέμου εκ μέρους της Τουρκίας, στην περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της πέραν των 6 ν.μ. που είναι σήμερα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μέχρι τα 12 μίλια είναι δικαίωμά της, εφόσον εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, με την εργατική και λαϊκή εξουσία», συμπλήρωσε.