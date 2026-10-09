Το παρασκήνιο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο - Το «δώρο» της Πνύκας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφυγε από την Αθήνα αλλά το στίγμα που άφησε είναι ισχυρό. Και για την δική του εικόνα στις ΗΠΑ και για την διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Γι’ αυτό η αποτίμηση της κυβέρνησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν μία επίσκεψη win-win.

Η Αθήνα απέσπασε «δέσμευση» σε περίπτωση εμπλοκής

Η Ελλάδα απέσπασε πιο «θολά» - για κάποιους- στις επίσημες δηλώσεις και πιο καθαρά στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Καθημερινή, μία δέσμευση. Ότι σε περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία οι ΗΠΑ δεν θα μείνουν αμέτοχες. Είτε πρόκειται για εμπλοκή στην πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου με αφορμή την προκλητική απαίτηση της Άγκυρας να δώσει άδεια σε έργο που αφορά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είτε πρόκειται για απευθείας εμπλοκή Ελλάδας – Τουρκίας στη βάση του ανιστόρητου Τουρκικού αφηγήματος περί «γαλάζιας πατρίδας».

Η διπλωματική γλώσσα Ρούμπιο

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας φέρθηκε πολύ διπλωματικά. Πρώτον, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά ούτε μία φορά στην «Τουρκία». Προφανώς για να μην κάνει το ζήτημα προσωπικό.

Δεύτερον, φρόντισε η διατύπωση στις δηλώσεις του να είναι τέτοιες που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ή να μην μπορούν εύκολα να παρερμηνευτούν σε βάρος της μίας ή της άλλης χώρας. Εξ ου και η Τουρκία έσπευσε – μέσω διαρροών- να μεταφράσει την δήλωση Ρούμπιο ως αναγνώριση της δικής της θέσης για προσυννενόηση μέσω της διπλωματικής οδού.

Γεγονός είναι πάντως ότι τα τουρκικά ΜΜΕ για το συγκεκριμένο θέμα έμειναν «βουβά». Αφού δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να επιτεθούν στην Ελλάδα. Με τα περισσότερα τουρκικά μέσα να κάνουν έκδηλη την ενόχληση τους για το ξεκάθαρο μπλόκο Ρούμπιο στην επιθυμία τους να αποκτήσουν σύντομα F-35.

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Πότε και πώς θα παρέμβουν οι ΗΠΑ

Τι εννοούσε, όμως, ο Μάρκο Ρούμπιο όταν έκανε λόγο για «ιδιωτική διπλωματία» σε ότι αφορά το καλώδιο ή με τι φράση «δεν πρόκειται να συμβεί εμπλοκή» με την Τουρκία;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών με έναν τρόπο έδωσε το στίγμα των προθέσεων των ΗΠΑ. Στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα μπορούσε να μεταφέρει στην Τουρκία την υποστήριξη των ΗΠΑ στο συγκεκριμένο έργο. Αλλά μέχρι εκεί. Διότι παραδοσιακά οι ΗΠΑ δεν δρουν ποτέ προληπτικά. Με κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν την εκτίμηση ότι η Αμερική θα παρέμβει μόνον στην περίπτωση που εκδηλωθεί ελληνοτουρκική συμπλοκή στο πεδίο. Όπως είχε συμβεί στα Ίμια.

Το «λάθος» μήνυμα

Τόσο ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης έθεσαν στον Μάρκο Ρούμπιο όλες τις τουρκικές προκλήσεις. Φρόντισαν, ωστόσο, να μην μονοπωλήσουν τα ελληνοτουρκικά όλες τις συζητήσεις. Περνώντας το «λάθος» - όπως λένε- μήνυμα ότι η Ελλάδα μονίμως παραπονείται ή ότι αναζητεί ισχυρούς προστάτες να της λύσουν τα προβλήματα.

Το «δώρο» της Πνύκας

Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του έχει κάθε λόγο να επιστρέψει στις ΗΠΑ απόλυτα ικανοποιημένος από την επίσκεψη του στην Αθήνα. Η ομιλία του στην Πνύκα ήταν αναμφισβήτητα ένα μεγάλο «δώρο» εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Το βίντεο της ομιλίας του με φόντο την Ακρόπολη έκανε μέσα σε λίγες ώρες τον γύρο του διαδικτύου παγκοσμίως αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Πόσω μάλλον που ο Μάρκο Ρούμπιο αξιοποίησε την «κοιτίδα της Δημοκρατίας» για να εκφωνήσει ένα ιδεολογικό μανιφέστο περί Δύσης που άγγιζε τα όρια του εθνικισμού. Θέτοντας μία πρώτης τάξεως εκλογική βάση σε περίπτωση που αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος των ΗΠΑ στις προσεχείς εκλογές.

Μανιφέστο και δόγμα «της ισχύος του πιο δυνατού»

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία Ρούμπιο πέρασε από αρκετά «φίλτρα» ώστε να αποδίδει με σαφήνεια το δίλημμα για την κατεύθυνση της Δύσης τον επόμενο αιώνα χωρίς ωστόσο να είναι προκλητική. Αφού πίσω από την φράση Ρούμπιο «δεν πρέπει να ντρεπόμαστε ως Δύση» κρυβόταν το δόγμα «της ισχύος του πιο δυνατού».

Ο ίδιος πάντως φάνηκε να μην έχει πάρει ακόμη οριστική απόφαση για το αν θα διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ζυγίζοντας την μεγάλη απόσταση που χωρίζει το σκληρό πρόσωπο της βαθιάς Αμερικανικής διοίκησης από την διακυβέρνηση Τραμπ.