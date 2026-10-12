Το σχόλιο του ΚΚΕ μετά τις δηλώσεις του Μητσοτάκη στη γραμμή 1 του μετρό.

Την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στη γραμμή 1 του μετρό «για να διαφημίσει το κυβερνητικό “έργο”» στα μέσα μαζικής μεταφορά, η αναμονή τις πρωινές ώρες αιχμής έφτανε μέχρι και τα 12 λεπτά, «με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να είναι στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες», παρατηρεί το ΚΚΕ.

Αυτή η προβληματική κατάσταση στον ΗΣΑΠ, δεν προέκυψε από το πουθενά, σχολιάζει ο Περισσός. «Είναι συνέπεια της πολιτικής εμπορευματοποίησης των μεταφορών της ΕΕ που υλοποιεί κατά γράμμα και η κυβέρνηση», συμπληρώνει και τονίζει ότι το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες εργαζόμενοι να βιώνουν καθημερινά μεγάλες καθυστερήσεις, συνωστισμό και συχνές βλάβες.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Σήμερα, που ο κ. Μητσοτάκης για να διαφημίσει το κυβερνητικό “έργο” στα μέσα μεταφοράς, επιβιβάστηκε στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, η αναμονή τις πρωινές ώρες αιχμής έφτανε μέχρι και τα 12 λεπτά, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να είναι στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες!

Βέβαια η προβληματική αυτή κατάσταση στον ΗΣΑΠ δεν προέκυψε από το πουθενά, είναι συνέπεια της πολιτικής εμπορευματοποίησης των μεταφορών της ΕΕ που υλοποιεί κατά γράμμα και η κυβέρνηση του. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι: μεγάλες καθυστερήσεις και συνωστισμός, συχνές βλάβες στο δίκτυο, τους συρμούς και τα λεωφορεία, την ίδια ώρα που και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες εξαιτίας της υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν την εντατικοποίηση και τις άσχημες εργασιακές συνθήκες.

Γι’ αυτό και το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση μακριά από τις ράγες του κέρδους».

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{https://x.com/gt_kke/status/2109659943456387278}

Μητσοτάκης: Σε πολύ προβληματική κατάσταση η γραμμή 1του μετρό

Τη Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού (γραμμή 1 του μετρό), από το Θησείο έως το Μοσχάτο. Στις δηλώσεις του, παραδέχθηκε ότι η γραμμή 1 του μετρό βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών.

«Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους, καινούργιους συρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία», συμπλήρωσε. Στόχος, σημείωσε, δεν είναι μόνο οι καλύτεροι συρμοί, αλλά και η μείωση του χρόνου ανάμεσα στα δρομολόγια.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2109670779990204916}